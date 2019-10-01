Диетологи рассказали, какие продукты нельзя смешивать
Медики говорят, что некоторые продукты питания лучше не есть вместе, так как последствия могут быть печальными.
Нежелательно употреблять картошку с мясом, это сочетание опасное для метаболизма. Пищеварительные ферменты этих блюд довольно плохо сочетаются между собой. Это может стать причиной вздутия и чувства дискомфорта, информирует enovosty.com/news.
Не рекомендуют есть картофель и с помидорами. Как результат можете получить тяжесть и усталость.
Очень многие любят соединять фрукты с йогуртом, но диетологи не советуют этого делать. Бактерии, которые есть в йогурте, вступают в реакцию с фруктозой, это может вызвать аллергию.
Если вы не хотите, чтобы произошел скачок сахара в крови, то не заливайте злаки молоком. Оба эти продукты включают быстрые углеводы.
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