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Диетологи рассказали, какие продукты нельзя смешивать

Главная » Последние новости » Здоровье » Диетологи рассказали, какие продукты нельзя смешивать
 
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Медики говорят, что некоторые продукты питания лучше не есть вместе, так как последствия могут быть печальными.

Нежелательно употреблять картошку с мясом, это сочетание опасное для метаболизма. Пищеварительные ферменты этих блюд довольно плохо сочетаются между собой. Это может стать причиной вздутия и чувства дискомфорта, информирует enovosty.com/news.

Не рекомендуют есть картофель и с помидорами. Как результат можете получить тяжесть и усталость.

Очень многие любят соединять фрукты с йогуртом, но диетологи не советуют этого делать. Бактерии, которые есть в йогурте, вступают в реакцию с фруктозой, это может вызвать аллергию.

Если вы не хотите, чтобы произошел скачок сахара в крови, то не заливайте злаки молоком. Оба эти продукты включают быстрые углеводы.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 286

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