Ученые: Рост женщины связан с риском возникновения рака

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые: Рост женщины связан с риском возникновения рака Ученые: Рост женщины связан с риском возникновения рака

Закрыть Отправить

Медики сделали сенсационное открытие. Они установили связь между ростом женщины и риском возникновения онкозаболевания.

Ученые из Калифорнийского университета установили, что женщины, имеющие рост выше среднего, чаще заболевают онкологией, нежели представительницы среднего и низкого роста, информирует enovosty.com/news.

Во время своего эксперимента медики выясняли связь между ростом и вероятностью появления злокачественных новообразований в матке, груди, кишечнике, почках, щитовидке и яичниках. Также анализировался рак кожи и рак крови.

Было установлены, что каждые 10 см от среднестатистического роста (170 см) повышают риск появления рака почек, щитовидной железы, крови, а также толстой кишки. Вероятность возрастала на 13-17%. Также значительно повышался риск возникновения рака груди, матки и яичников – на 23-29%.

Кроме роста, ученые анализировали и связь между лишним весом и онкологией. Оказалось, что ожирение намного безопаснее, нежели высокий рост.

Читайте: Кому в Украине "светит" прибавка к пенсии в 10 раз больше, чем остальным