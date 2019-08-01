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Ученые определили витамин, защищающий от рака кожи

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые определили витамин, защищающий от рака кожи
 
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Медики выяснили, что для профилактики рака кожи необходимо обогатить свой рацион витамином А. К таким выводам они пришли на основе проведенных научных исследований.

Специалисты из Университета Брауна выяснили, что витамин А уменьшает вероятность заболеть раком кожи, информирует enovosty.com/news.

Во время двух исследований изучался плоскоклеточный рак кожи, который является вторым по распространенности кожным видом рака.

Профессор-дерматолог Юньонг Чо и его университетские коллеги решили проверить влияние витамина А на этот вид заболевания. До сих пор исследования на эту тему были неоднозначными и не демонстрировали четкой связи.

Экспертная группа под руководством Чо смогла же доказать, что сбалансированная диета способна снизить частоту заболевания плоскоклеточным раком. Ученые провели два долгосрочных эксперимента. Исследовалось здоровье 121 700 американских медсестер. Наблюдения велись с 1984 по 2012 год. Также изучались медработники-мужчины с 1086 по 2012 год (51 529 человек).

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123 тыс. участников эксперимента имели белую кожу, поэтому были более подвержены возникновению рака. За период наблюдения 3 978 испытуемых заболели плоскоклеточным раком.

Исследователи изучали рацион питания всех участников эксперимента. Они пришли к выводу, что те люди, которые употребляли достаточное количество витамина А на 17% реже заболевали коварным недугом. Главным образом, это вещество попадало в организм испытуемых из фруктов и овощей.


Автор: Катерина Лукьянчук
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