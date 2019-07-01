Назвали заболевание, которое сильно влияет на появление рака

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Ученые из Норвегии заявили, что пациенты, которые страдают рассеянным склерозом имеют больше шансов заболеть онкологией.

Норвежские специалисты проводили исследование, которое длилось более 65 лет. Оказывается, что среди тех, кто имеет этот недуг, встречается чаще такие виды онкологии: центральной нервной системы, органов дыхания, мочевыделительной системы. , информирует enovosty.com/news.

Рассеянный склероз повышает риск возникновения рака органов дыхания на 66 процентов, центральной нервной системы — на 52%, а органов мочевыделительной системы — на 51%.

Эксперты советуют людям с рассеянным склерозом чаще обследоваться, чтобы обнаружит рак на ранних этапах, когда он еще поддается лечению.