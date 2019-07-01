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Назвали продукты, от которых онкологи рекомендуют отказаться

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали продукты, от которых онкологи рекомендуют отказаться
 
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Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых они выяснили, от каких продуктов лучше отказаться, чтобы не провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Исследователи объяснили, что употребление таких продуктов, как колбасные изделия, сосиски и другие виды обработанного мяса могут значительно повышать риски возникновения раковых опухолей. Это происходит по причине наличия канцерогенов в таких продуктах, благодаря которым продлевается их срок хранения. Особенно опасна колбаса для кишечника, информирует enovosty.com/news.

Не менее опасным продуктом является попкорн, принцип готовки которого состоит в разогревание в микроволновке. Такой попкорн содержит опасные синтетические масла, в составе которых есть вещество диацит, наполняющее попкорн привлекательным запахом. Употребление попкорна повышает риски развития рака легких.

Удивительно, но опасным для человека может быть даже такая популярная и, казалось бы, полезная рыба, как лосось. Действительно, красная рыба чрезвычайно полезна для организма, но только не та, которую выращивают на фермах. В рыбе, выращенной в неволе, могут содержаться токсичные вещества, опасные для человека.

По мнению ученых, не стоит употреблять заменители сахара и алкоголь, так как раковые клетки более быстро размножаются и провоцируют образование. Чтобы уберечь здоровье, не стоит добавлять в рацион мясо на гриле и продукты с трансжирами.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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