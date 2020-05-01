Летальность от коронавирусной инфекции существенно завышена, — ученый

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Официальная статистика относительно летальности в связи с COVID -19 фиксируется на отметке от 2% до 5 %, но реальная смертность менее 1%, утверждает американский биолог Константин Чумаков, который апеллирует к новым статистическим данным по смертности от коронавируса.

Чумаков утверждает, что официальная статистика не точна, поскольку не учитывает реального количества заболевших. , информирует enovosty.com/news.

Сейчас нет достоверных данных относительно тех людей, кто заболел с незначительной симптоматикой, а также тех людей, кто вообще не догадывается о наличии у себя коронавирусной инфекции.

По мнению биолога, пропустить смерть человека невозможно, а вот заболевание в легкой форме вполне могло не войти в статистику. Поэтому количество реально инфицированных в разы выше, сейчас это демонстрируют массовые исследования на антитела к COVID -19. В связи с этим, цифры реальной смертности от коронавирусной инфекции значительно ниже, чем принято было считать.

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Более того, Чумаков утверждает, что коронавирус не такая опасная болезнь, как предполагалось ранее и дальнейшие исследования вируса и его воздействия на различные группы людей доказывают этот факт.