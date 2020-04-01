РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Здоровье

01.04.2020 г.
12:20"Оставайтесь сильными": жители Уханя дали несколько советов всему миру
11:31Фото дня: Уличный пункт экспресс-тестирования на коронавирус в Южной Корее
09:36Лечение COVID-19: Ученые нашли новый способ
08:20COVID-2019: Эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику
07:15COVID-19: в Индии 20 тысяч спальных вагонов переоборудуют в карантинные центры
31.03.2020 г.
14:20Компания Ferrari передала итальянским врачам скорой помощи новый автомобиль (ФОТО)
11:46COVID-19 без пика: Главный санитарный врач рассказал, с какой страны Украина будет брать пример
Все здоровье

Аналитика

01.04.2020

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
В ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада (ВР) во втором чтении приняла закон, который должен открыть в Украине рынок сельскохозяйственной земли. Политики ...
27.03.2020

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
МВФ поставил украинскому президенту жесткие условия, коронавирус пробрался в разные регионы Украины, а мировая экономика переживает крайне непростые ...
21.03.2020

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Расхожая мысль о том, что пандемия коронавируса навсегда изменила привычный нам мир, все чаще фигурирует в информационном пространстве, часто обретая ...

Последние новости

01.04.2020 г.
15:04 В Украине дефицит госбюджета уменьшился до 6,4 млрд грн
15:00 Компания Lockheed Martin получила контракт на производство 78 самолетов F-35 для армии США
14:40 Таиланд собирается продлить визы застрявшим иностранным туристам
14:00 Компания General Electric получила $215 млн за двигатели для самолета F/A-18
13:56 Кому в Украине "светят" карантинные выплаты
13:46 Как правильно написать отчет о прохождении практики
13:29 "Крайне уязвимое положение": Россия может навсегда лишиться старых месторождений нефти
13:20 Авторынок ожидает рекордное падение: эксперты рискнули сделать прогноз
13:04 В коронавирусе Путин встретил своего соперника, - ИноСМИ
13:00 Кейт Миддлтон отказалась от ношения обручального кольца : в чем причина?
12:40 Новые проездные в Киеве с 1 апреля: в действие уже вступили, но в метро ими пока воспользоваться не удастся
12:36 Кличко рассказал о судьбе киевских рынков
12:34 Печатный станок запустят по евро, доллару и юаню. Доллар всегда будет востребован - Леонид Радзиховский
12:26 Польский бизнес забил тревогу из-за оттока украинцев
12:20 "Оставайтесь сильными": жители Уханя дали несколько советов всему миру
12:18 COVID-19: Назван город, у жителей которого есть иммунитет к коронавирусу
12:13 Цены на нефть опять начали падение
12:00 Россию ждет глубокая рецессия: Дешевая нефть утопит рубль
11:31 Фото дня: Уличный пункт экспресс-тестирования на коронавирус в Южной Корее
11:10 COVID-19 унёс жизнь ещё одной знаменитости
10:12 Самолёт Военно-космических сил России с медоборудованием на борту отправился в США
10:06 За шутки 1 апреля на тему COVID-19 будут жестко наказывать
10:05 Страны ЕЭС ввели запрет на вывоз круп, чеснока и муки
10:05 Россия развернула против ЕС настоящую коронавирусную войну, - "Злой одессит"
09:47 "Летать больше не будут": Аваков сделал жесткое заявление по чартерным рейсам и уголовной ответственности
09:42 В Украине стартует второй этап медреформы: За что не нужно платить
09:36 Лечение COVID-19: Ученые нашли новый способ
08:47 Избыток топлива: Казахстан запретил ввоз российского бензина
08:42 Боевики напали на украинских военных. ВСУ понесли тяжелые потери
08:20 COVID-2019: Эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику
07:40 Арнольд Шварценеггер показал, как учит свою ослицу играть в шахматы
07:15 COVID-19: в Индии 20 тысяч спальных вагонов переоборудуют в карантинные центры
07:00 Каждый спасается от COVID-19 по-своему: король Таиланда выкупил все номера в немецком отеле
31.03.2020 г.
23:15 "Как корова на батуте": в США корова взобралась на батут, но что-то пошло не так (ВИДЕО)
23:00 Контрразведка блокировала попытки вербовки российской спецслужбой военнослужащего ВСУ
22:40 В Украине разрешили возобновить работу продуктовых рынков
22:30 Пандемия COVID-19: как выглядит передовая сражения со смертельным вирусом (ФОТО)
22:20 Во Львове установили гигантскую маску (ФОТО)
21:46 В Украине карантин могут продлить до второй половины мая, - Аваков
21:26 РФ при нефти ниже $25 жить оказалось ох как непросто, - Злой Одессит
20:46 ВТО предупреждает о важности сохранения цепи поставок продовольственных товаров
20:20 Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина (ВИДЕО)
19:58 Киберполиция разоблачила лиц, распространявших фейковую информацию о COVID-19
19:12 В Великобритании растет число заболевших COVID-19
18:58 Цены на нефть стабилизировались
18:28 Егор Киян рассказал о влиянии принятия закона о рынке земли на ситуацию в стране
17:48 На улицах Крыма естественный отбор, - Крымский бандеровец
17:14 США выделяет Украине гуманитарную помощь в размере 1,2 млн долл
16:53 В РФ планируют сажать в тюрьму на семь лет за нарушение карантина
16:26 Украина в марте выплатила МВФ 409,6 млн долл
15:52 В Китае растет количество заболевших COVID-19, у которых не наблюдается никаких симптомов
15:04 Украинские банки вдвое увеличили прибыль
14:40 Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве отключат отопление
14:20 Компания Ferrari передала итальянским врачам скорой помощи новый автомобиль (ФОТО)
14:00 ВВС США и Израиля провели совместные военные учения с участием самолетов F-35 (ФОТО)
13:40 Пасха-2020: когда в этом году и сколько будем отдыхать
13:40 COVID 19: Стало известно, сколько украинцев покинули Польшу
13:20 Северная Корея представила новую реактивную систему залпового огня (ФОТО)
13:00 В Украине изменились правила регистрации ГБО: детали
12:58 Ряд стран опять рад видеть украинскую курятину
Все новости »

«Оставайтесь сильными»: жители Уханя дали несколько советов всему миру

Главная » Последние новости » Здоровье » "Оставайтесь сильными": жители Уханя дали несколько советов всему миру
 
Печать Отправить на почту

 

 

Жизнь в китайском городе Ухань, где коронавирус появился впервые, постепенно возвращается к нормальному ритму.

Правительство ослабило двухмесячный карантин, который отрезал город от мира и заставил большинство из его 11 миллионов жителей сидеть дома, информирует enovosty.com/news.

Город Ухань, столица провинции Хубэй, когда-то был эпицентром нынешней глобальной пандемии и подвергся строжайшим ограничениям на передвижение и бизнес.

Считается, что вирус впервые возник на рынке морепродуктов в Ухане в прошлом году, и на долю города пришлось около двух третей от общего числа инфекций в Китае. Новые случаи, однако, резко сократились в городе и в остальной части страны, что вызвало ослабление карантина, который действует с 23 января.

Агентство Reuters попросило нескольких жителей Уханя поделиться своим опытом с миллионами людей по всему земному шару о своей изоляции.

Читайте: Пандемия COVID-19: как выглядит передовая сражения со смертельным вирусом (ФОТО)

Их совет: «Будьте едины, не выходите из дома и «добавляйте масла» — эта китайская поговорка означает «оставаться сильным»».

Му Зи, водитель такси

«Вначале я был очень напуган, потому что моя работа подразумевает встречи со многими людьми, поэтому я пошел домой и изолировал себя.

После того, как правительственные меры по борьбе с эпидемией начали действовать в феврале, я расслабился и у меня улучшилось настроение. А поскольку в моем жилом комплексе не было случаев заражения, правительство начало позволять нам выходить на улицу.

Читайте: Еноты из Киевского зоопарка рассказали, как вести себя во время карантина (ВИДЕО)

Ситуация за рубежом, особенно в Италии, действительно заставляет мое сердце болеть. Я надеюсь, что зарубежные пациенты с коронавирусом смогут преодолеть это».

Дин Фан, офисный работник

«Вначале я был очень напуган, потому что через неделю после объявления карантина инфицирование в Ухане достигло своего пика.

Я не привык к тому, чтобы быть дома, и я чувствовал себя очень взволнованным, потому что все вокруг очень нервничали.

Мы живем в одном мире, и нам нужно вместе много работать, чтобы победить эту болезнь. Все должны меньше выходить на улицу, сидеть дома, читать книги, смотреть телевизор и играть в игры с семьей».
<strong>Чжан Цзяньцзюнь, работает в сфере планирования недвижимости
«Вы должны ограничивать контакты с другими людьми, сокращать количество посещений людных мест. Это единственный способ защитить себя и свою семью».
Генг Йи, работник отеля
«Я видел, как медицинские работники помогли Ухани. Мы очень благодарны.

Теперь, когда мне кажется, что мы близки к победе, я бы хотел сказать гражданам мира: «добавляйте масла», продолжайте! Давайте усердно работать вместе, и я уверен, что все это победят».
Юань Яньчжун, пенсионер
«Я уроженка Уханя. С момента закрытия города я не выходила из дома. В начале я была в панике, потому что эта эпидемия оказалась очень серьезной.

Я запаслась некоторыми необходимыми товарами еще до Лунного Нового года, а позже в моем районе была создана группа для совместных покупок, чтобы мы могли покупать еду оптом. Жизнь была нелегкой, но оставаться дома было безопаснее.

Исходя из опыта Уханя, хороший способ справиться с этим — оставаться дома, не выходить на улицу, ограничивать контакты. Это лучшее решение».
Ян Юаньфан, волонтер
«У моей тети был диагностирован вирус 22 января, и затем постепенно ее семья также заразилась. В то время они получили большую помощь от сообщества.

Я решил стать добровольцем, потому что мне было очень трудно просто оставаться в стороне. Ситуация сделала меня очень эмоциональным. Ухань мой дом.

Этот вирус очень страшный. Чтобы побороть его, нам нужно сохранять позитивный настрой и быть едиными».
Цю Сяонин, владелец магазина
«Если мы в Китае сможем преодолеть эту эпидемию, другие страны тоже смогут одержать победу над своими трудностями. Вы должны полагаться на свою силу воли, находить способы заставить болезнь отступить, учиться у Китая вести себя ответственно, не воспринимать вирус легкомысленно и не выходить на улицу без масок».

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 155

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика
Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Все статьи


Читайте также

Пандемия COVID-19: как выглядит передовая сражения со смертельным вирусом (ФОТО)
 В Украине карантин могут продлить до второй половины мая, - Аваков
Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина (ВИДЕО)
 Премьер сделал важное заявление по срокам карантина в Украине
Продажи новых автомобилей в Украине во время карантина: результаты впечатляют
 Туристы из Бали отказываются от обсервации и угрожают голодовкой (ВИДЕО)
Как пассажиров рейсов Доха - Киев отправляли на принудительную обсервацию (ВИДЕО)
 Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как они работают дома (ФОТО)

Здоровье

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Ваша задача - переболеть коронавирусом в максимально легкой форме. Доктор дал важнейшие советы (10482)

Парацетамол и куриный бульон: 60-летний британский врач рассказала, как дома справилась с COVID-19 (8063)

Комаровский рассказал, какие лекарства нужно иметь в аптечке на случай коронавируса (7189)

Женщина на коленях просит прощения у односельчан, которых заразила коронавирусом (ВИДЕО) (5435)

Вирусологи пояснили, как коронавирус становится "гостем" в квартире (4121)

Люкс-карантин: Как украинская элита выгрызала vip-палаты в киевских больницах (ВИДЕО) (4075)

Стоит обратить внимание: Назван новый ранний симптом коронавируса (3578)

COVID-19: Педиатр рассказала, как заметить коронавирус у детей (3290)

Made in China: Китай применил вакцину против коронавируса на людях (2693)

Лечение COVID-19: Ученые нашли новый способ (1946)

Армия

Самоходная гаубица 152-мм 2С19 «Мста-С»
Самолет McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle (США)
Самоходная гаубица 155-мм L33 (Израиль)
Бронеавтомобиль «Барс-6»
Вся армия    >>

Персоны

Андрей
ПАРУБИЙ
Алексей
РЕЗНИКОВ
Дмитрий
ДУБИЛЕТ
Юрий
ЕРИНЯК
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Нью-Йорк поставлен на паузу из-за COVID-19. Десять дней, которые изменили мегаполис

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Фото дня: огромные очереди на границе Украины показали с высоты птичьего полета (ВИДЕО) (17794)

Настоящая весна задерживается: прогноз погоды на апрель (11690)

Новые правила в магазинах Киева: Что запретят продавать и кого не пустят? (10931)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



kyivtails

Loading...

bigmir)net TOP 100

 