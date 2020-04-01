«Оставайтесь сильными»: жители Уханя дали несколько советов всему миру

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Жизнь в китайском городе Ухань, где коронавирус появился впервые, постепенно возвращается к нормальному ритму.

Правительство ослабило двухмесячный карантин, который отрезал город от мира и заставил большинство из его 11 миллионов жителей сидеть дома, информирует enovosty.com/news.

Город Ухань, столица провинции Хубэй, когда-то был эпицентром нынешней глобальной пандемии и подвергся строжайшим ограничениям на передвижение и бизнес.

Считается, что вирус впервые возник на рынке морепродуктов в Ухане в прошлом году, и на долю города пришлось около двух третей от общего числа инфекций в Китае. Новые случаи, однако, резко сократились в городе и в остальной части страны, что вызвало ослабление карантина, который действует с 23 января.

Агентство Reuters попросило нескольких жителей Уханя поделиться своим опытом с миллионами людей по всему земному шару о своей изоляции.

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Их совет: «Будьте едины, не выходите из дома и «добавляйте масла» — эта китайская поговорка означает «оставаться сильным»».

Му Зи, водитель такси

«Вначале я был очень напуган, потому что моя работа подразумевает встречи со многими людьми, поэтому я пошел домой и изолировал себя.

После того, как правительственные меры по борьбе с эпидемией начали действовать в феврале, я расслабился и у меня улучшилось настроение. А поскольку в моем жилом комплексе не было случаев заражения, правительство начало позволять нам выходить на улицу.

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Ситуация за рубежом, особенно в Италии, действительно заставляет мое сердце болеть. Я надеюсь, что зарубежные пациенты с коронавирусом смогут преодолеть это».

Дин Фан, офисный работник

«Вначале я был очень напуган, потому что через неделю после объявления карантина инфицирование в Ухане достигло своего пика.

Я не привык к тому, чтобы быть дома, и я чувствовал себя очень взволнованным, потому что все вокруг очень нервничали.

Мы живем в одном мире, и нам нужно вместе много работать, чтобы победить эту болезнь. Все должны меньше выходить на улицу, сидеть дома, читать книги, смотреть телевизор и играть в игры с семьей».

<strong>Чжан Цзяньцзюнь, работает в сфере планирования недвижимости

«Вы должны ограничивать контакты с другими людьми, сокращать количество посещений людных мест. Это единственный способ защитить себя и свою семью».

Генг Йи, работник отеля

«Я видел, как медицинские работники помогли Ухани. Мы очень благодарны.

Теперь, когда мне кажется, что мы близки к победе, я бы хотел сказать гражданам мира: «добавляйте масла», продолжайте! Давайте усердно работать вместе, и я уверен, что все это победят».

Юань Яньчжун, пенсионер

«Я уроженка Уханя. С момента закрытия города я не выходила из дома. В начале я была в панике, потому что эта эпидемия оказалась очень серьезной.

Я запаслась некоторыми необходимыми товарами еще до Лунного Нового года, а позже в моем районе была создана группа для совместных покупок, чтобы мы могли покупать еду оптом. Жизнь была нелегкой, но оставаться дома было безопаснее.

Исходя из опыта Уханя, хороший способ справиться с этим — оставаться дома, не выходить на улицу, ограничивать контакты. Это лучшее решение».

Ян Юаньфан, волонтер

«У моей тети был диагностирован вирус 22 января, и затем постепенно ее семья также заразилась. В то время они получили большую помощь от сообщества.

Я решил стать добровольцем, потому что мне было очень трудно просто оставаться в стороне. Ситуация сделала меня очень эмоциональным. Ухань мой дом.

Этот вирус очень страшный. Чтобы побороть его, нам нужно сохранять позитивный настрой и быть едиными».

Цю Сяонин, владелец магазина

«Если мы в Китае сможем преодолеть эту эпидемию, другие страны тоже смогут одержать победу над своими трудностями. Вы должны полагаться на свою силу воли, находить способы заставить болезнь отступить, учиться у Китая вести себя ответственно, не воспринимать вирус легкомысленно и не выходить на улицу без масок».

Источник: Reuters