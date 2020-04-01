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Цепная реакция: Как и почему коронавирус прорвал закрытую украинскую границу? (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Цепная реакция: Как и почему коронавирус прорвал закрытую украинскую границу? (ВИДЕО)
 
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Шумно и весело встретила Украина своих туристов, прилетавших из Вьетнами и Бали. И если украинцы из Вьетнама, прорвав заслон полиции рванули в рассыпную, не забывая благодарить Родину за радушный приём, то туристам из Бали — повезло меньше. Власть учла недочёты и, выровняв ряды обороны, таки отправила на обсервацию вновь прибывших. Не всех, конечно. А только тех, кто не умеет быстро бегать. Что же произошло, почему и кто во всем этом виноват? Давайте разбираться.

Цепная реакция: Как и почему коронавирус прорвал закрытую украинскую границу? (ВИДЕО)

Так, в понедельник, 30 марта в аэропорт Борисполь прибыло два рейса с Бали, летевшие через Доху с украинцами на борту. И все бы ничего, но накануне Кабмином было принято решение об обязательной двухнедельной обсервации всех прибывших из-за границы. , информирует enovosty.com/news.

Ещё в пути, всех кто летел, предупредили об обязательной изоляции в одном из отелей Киева и потребовали подписать согласие. Что примечательно, пассажирам предложили два варианта обсервации. Платный — в одном из отелей в Пуща Водице, где цена стартовала от 169 евро с человека за две недели, и бесплатный — в отеле Казацкий на Крещатике.

По прилету, часть пассажиров согласилось на обсервацию и их сразу же повезли в отель Казацкий. А вот другая часть категорически отказалась ехать на обсервацию и осталась в самолетах. Их полиция просто не выпускала пока не подпишут согласие на обсервацию в отеле. В самолёте уже не работали туалеты, не было воды и еды, но пассажиры держались стойко, выдвинув ультиматум, что готовы только к домашнему карантину. Как утверждали некоторые пассажиры, их даже шантажировали уголовным делом по статье — «угон воздушного судна».

А вот тех пассажиров, которые согласились поселиться в отеле Казацкий ждал сюрприз: холод, маленькие комнатушки, ржавая вода из под крана и платное питание, 1000 грн с человека в день. Многие пассажиры жаловались, что у них просто не осталось денег, поскольку обратный билет на родину каждый оплачивал сам.

Что интересно, часть туристов из Бали таки сбежали из зоны обсервации, а часть отпустили сами полицейские, как то женщину с ребёнком, предварительно забрав ее паспорт, поскольку у них не было тёплых вещей.

К обеду, 30 марта, после длительных уговоров оставшиеся пассажиры покинули самолёты и согласились на обсервацию. К украинцам в отель даже приехал министр инфраструктуры Криклий, который заверил соотечественников, что постарается существенно улучшить условия пребывания в отеле. Но выпускать никого не будут. Пока…

Остаётся открытым вопрос, относительно тех украинцев, которые тысячами в пешем порядке и на автомобилях пересекают границу с Польшей. Тех, кто также 30 марта вернулся на родину поездом из России. Тех 5 тысяч украинцев, которые за последние сутки вернулись в Украину. Их также ждёт обсервация и жесткий контроль?

Показательные выступления 30 марта аля «Новые Санжары-2» прошли с аншлагом. Народ понял одно, если быстро бегаешь — можно избежать обсервации. Если толпой поднажать на двери в аэропорту и толкать тележками полицию, тоже есть шанс прорваться на свободу и, что самое главное, ничего никому за это не будет. Почему не последовало никакой реакции власти на неадекватные действия туристов как-то штурм полицейских и откровенный беспредел в аэропорту? Ведь не секрет же, что большинство, позарившись на дешевые туры, уже в период эпидемии поехали за границу отдыхать, хотя мир уже бил в колокола в связи с эпидемией коронавируса.

Это чья отвественности? Государства? Или каждого из тех, кто рискнул отдохнуть по-дешевке?

К власти тоже есть вопросы. Почему, призывая украинцев сидеть дома на карантине, вы привозите с эпидемически опасных районов сотни тысяч соотечественников не обеспечив обязательную обсервацию? Ведь это намного эффективней и дешевле, чем останавливать экономику всей страны и миллионы людей сажать на карантин.

Первые случаи заражения дали четко понять, что инфекцию распространяют те, кто приехал и не соизволил самоизолироваться. А власть не проконтролировала это и пустила процесс распространения инфекции на самотёк, приняв решение об обсервации уже слишком поздно, когда тысячи заробитчан и туристов разнесли коронавирус по всей стране.

Ну, что же, теперь все вместе будем пожинать плоды бездействия власти и личной безответственности украинцев. И тут пословица про «мою хату с краю», четко характеризует наш национальный менталитет.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
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