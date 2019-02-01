ТОП-5 опасных предметов в номере отеля

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Американские врачи-инфекционисты провели инспекцию в более тысячи отелях и создали список наиболее опасных для здоровья предметов, находящихся в номерах.

Ванна, информирует enovosty.com/news.

Какой бы чистой и белоснежной не казалась ванна в отеле, лучше удержаться от желания понежится в ней. Лучше отдать предпочтение душевой кабине, но перед тем, как встать в нее, рекомендуется ее помыть хотя бы шампуней и тщательно ополоснуть горячей водой.

Душевая насадка

Чтобы душевая насадка была безопасной, ее рекомендуют менять раз в год. Однако в отелях это правило соблюдают нечасто. Опасность душевой насадки состоит в том, что внутри нее накапливаются опасные бактерии – легионеллы, которые при попадании в организм человека могут вызывать даже смертельные заболевания. Поэтому, перед тем, как принять душ, необходимо дать воде стечь в течении 3-5 минут.

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Унитаз

На унитаз общественного пользования лучше не садится, но если есть такая необходимость, необходимо протереть ободок унитаза дезинфицирующими салфетками.

Пульт

К этому предмету прикасаются очень часто в гостиничных номерах, и кто брал его в руки до вас неизвестно. Поэтому пульт рекомендуется обернуть в полиэтилен и только после этого использовать.

Бассейн

Бассейны отелей лучше обходить стороной, так как именно они являются причиной половины заболеваний у постояльцев.