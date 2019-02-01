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Как быстро избавиться от кашля без лекарств?

Главная » Последние новости » Здоровье » Как быстро избавиться от кашля без лекарств?
 
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Наши предки для лечения использовали подручные средства, так как медицина в то время была не на таком уровне, как сейчас.

Они считали, что при первых проявлениях кашля нужно использовать мед. Для этого они варили специальный отвар, который готовится очень просто. Берете стакан с теплой водой и растворяете в ней столовую ложку меда, информирует enovosty.com/news.

Также с этим недугом может справится и лимон с медом. Лимон очень богат витамином С, который помогает нашему организму бороться с вирусами.

Еще один распространенный способ лечения кашля — лук. Его часто используют для профилактики болезней. Вам нужно также приготовить отвар. Для этого из двух луковиц выдавите сок и добавьте полстакана сахара и проварить смесь на маленьком огне около десяти минут. Затем отвар нужно остудить и добавить 50 грамм меда и принимать пять раз в день по чайной ложке.


Автор: Катерина Лукьянчук
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