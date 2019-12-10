Ученые изобрели диету для восстановления печени, разрушенной алкоголем
Исследователи установили, что лактобактерии способствуют восстановлению клеток печени.
Сотрудники Цзилиньского сельскохозяйственного университета (Китай) изобрели диету, которая помогает восстанавливать печень, пострадавшую из-за алкоголя. Секретным ингредиентом являются лактобактерии, информирует enovosty.com/news.
В ходе экспериментов на лабораторных мышах было замечено, что алкоголь способствует снижению количества лакто- и бифидобактерий. В результате повышался уровень патогенных бактерий и страдала печень.
Грызунам на протяжении восьми недель давали алкоголь, а потом две недели кормили этих животных особым меню. В основе рациона были гранулы из крахмала, обезжиренного молока, молочной сыворотки, микрокристаллической целлюлозы, мальтозы и ферментированной жидкости. Эти «таблетки» благотворно влияли на микрофлору кишечника и останавливали воспалительный процесс в печени.
Таким образом ученые пришли к выводу, что лактобактерии, которые есть в пробиотиках и кисломолочных продуктах, не только помогают избавиться от алкогольного дисбактериоза, но и способствуют восстановлению печени.
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