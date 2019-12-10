Ученые изобрели диету для восстановления печени, разрушенной алкоголем

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые изобрели диету для восстановления печени, разрушенной алкоголем Ученые изобрели диету для восстановления печени, разрушенной алкоголем

Закрыть Отправить

Исследователи установили, что лактобактерии способствуют восстановлению клеток печени.

Сотрудники Цзилиньского сельскохозяйственного университета (Китай) изобрели диету, которая помогает восстанавливать печень, пострадавшую из-за алкоголя. Секретным ингредиентом являются лактобактерии, информирует enovosty.com/news.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах было замечено, что алкоголь способствует снижению количества лакто- и бифидобактерий. В результате повышался уровень патогенных бактерий и страдала печень.

Грызунам на протяжении восьми недель давали алкоголь, а потом две недели кормили этих животных особым меню. В основе рациона были гранулы из крахмала, обезжиренного молока, молочной сыворотки, микрокристаллической целлюлозы, мальтозы и ферментированной жидкости. Эти «таблетки» благотворно влияли на микрофлору кишечника и останавливали воспалительный процесс в печени.

Таким образом ученые пришли к выводу, что лактобактерии, которые есть в пробиотиках и кисломолочных продуктах, не только помогают избавиться от алкогольного дисбактериоза, но и способствуют восстановлению печени.

Читайте: В Киеве на новогодние праздники ввели запрет на фейерверки и алкоголь