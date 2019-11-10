Определены сухофрукты, обладающие противораковыми свойствами

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Засушенные сливы очень благотворно влияют на кишечник. Недавние исследования продемонстрировали, что чернослив способен уменьшить шансы развития рака толстой кишки.

Сушенные сливы являются довольно распространенным продуктом в Украине. К тому же, исследования показывают, что они еще и очень полезны, информирует enovosty.com/news.

Специалисты Техасского университета под руководством Нэнси Тернер посвятили свою работу анализу полезных свойств чернослива. Оказалось, что эти сухофрукты позволяют надолго сохранять микрофлору кишечника в надлежащем состоянии.

Эксперимент проводился на крысах. Одна группа грызунов питалась обычной едой, другая же употребляла пищу с добавлением сушенных слив. Результаты исследования были довольно показательными.

Оказалось, что в продукте содержатся вещества, стимулирующие выработку микробиота – полезных кишечных бактерий. Именно они способствуют снижению вероятности заболеть раком толстой кишки. Также эти бактерии способствуют остановке роста уже существующей опухоли.

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Чернослив богат и фенольными соединениями, которые функционируют как антиоксиданты и способны балансировать свободные радикалы. Данное свойство также позволяет поддерживать кишечную микрофлору в здоровом состоянии и избежать злокачественной опухоли.