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Назвали самый распространенный вид рака среди молодежи

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали самый распространенный вид рака среди молодежи
 
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Немецкие врачи выяснили, что рак прямой кишки является одним из самых распространенных видов среди молодого поколения. Такой вывод они сделали на основе данных из 43 стран.

Отметим, что возраст добровольцев составлял 20-49 лет. Среди стран, которые принимали участие в эксперименте, лидирующую позицию занимает Южная Корея. Там на 100 тысяч жителей заболевание диагностируют почти у 13 тысяч ежегодно. На втором месте разместилась Германия (7,7 диагнозов), в Ченнаи — 3,5 диагнозов на 100 000 жителей в возрасте до 50 лет, информирует enovosty.com/news.

Со слов авторов исследования, риск развития колоректального рака у молодежи меньше, чем у людей преклонного возраста. Однако и среди молодежи этот показатель желает быть меньшим. Ученые добавляют, что за последние десятилетие заболеваемость раком увеличилась в 19 странах мира.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 152

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