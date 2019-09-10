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Кардиологи определили самый опасный день недели

Главная » Последние новости » Здоровье » Кардиологи определили самый опасный день недели
 
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Медики провели серию исследований и установили, что сердце не любит понедельники. Именно в этот день недели происходит больше всего инфарктов.

Сотрудники Польского Центра сердечных заболеваний (город Забже) проанализировали национальный реестр сердечных болезней. В результате, был определен самый опасный день недели для сердца, информирует enovosty.com/news.

Ученые выяснили, что именно в понедельник происходит больше всего инфарктов (17%). В дни со вторника по пятницу на долю этих заболеваний приходится по 15%. В выходные риск уменьшается до 11-12%. Таким образом, медики еще раз подтвердили, что риск возникновения инфаркта сильно возрастает из-за стресса на рабочем месте.

В ходе этого исследования эксперты опровергли ранее принятое суждение, согласно которому большинство инфарктов происходят в утреннее время. Анализ польских кардиологов же продемонстрировал, что с 6 до 12 часов происходит 27% случаев, с 12 до 18 – 35%. После 18 часов — таких случаев 22%. Самым же безопасным временем оказалось ночное.

Помимо этого, кардиологи обратили внимание, что количество инфарктов резко возрастает с началом отопительного сезона. Ученые считают, что многие используют для отопления некачественный уголь или мусор, вследствие чего в городах появляется смог. Ухудшение качества воздуха и повышает риск возникновения этой коварной болезни на 12%.

Читайте: Что произошло в понедельник в ВР, - мнение политолога


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 108

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