Доктор Комаровский рассказал о вреде гидрогелевых шариков для детей

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Доктор Комаровский рассказал об опасности детских игр с гидрогелевыми шариками. По его словам, малыши часто путают их с конфетами.

Доктор Комаровский на своей странице Instagram опубликовал новый пост. Он посвящен гидрогелевым шарикам и их вредности, информирует enovosty.com/news.

По мнению педиатра, в последнее время родители начали часто баловать детей не совсем полезными вещами. Среди них особое место занимают гидрогелевые шарики.

Он призывает взрослых не только не покупать такую продукцию в качестве игрушки, но и не использовать ее в качестве декора в доме, где живут малыши.

Основная опасность, как передает Комаровский, в том, что дети часто путают разноцветные шарики с конфетами. Если проглотить один такой шарик, возникает неожиданный эффект. Основное свойство гидрогеля в том, что он растет под действием влаги. Поэтому главная проблема в том, что гидрогелевый шарик может сильно разрастись уже внутри тела ребенка, закупорив выход из кишечника.

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Доктор Комаровский призывает всегда анализировать покупки для малышей, обращая внимание на свойства того или иного вещества.