ТОП-3 продукта, вызывающие преждевременное старение

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Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых им удалось выяснить, какие именно продукты ежедневного потребления могут негативно сказаться на здоровье человека и даже стать катализатором для преждевременного старения.

Сахар, информирует enovosty.com/news.

Чрезмерное употребление этого продукта провоцирует сразу несколько процессов, влияющих на здоровье и внешний вид. Так, сахар может влиять на состояние зубов, кожи и волос. Также, люди, в рационе которых присутствует много сахара, более подвержены развитию сахарного диабета.

Маргарин

Маргарин опасен наличием трансжиров в составе. Они могут способствовать развитию различных хронических заболеваний. Также, употребление этого продукта отражается на внешности, поскольку он влияет на водный баланс, от которого напрямую зависит появление морщин.

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Макаронные и хлебобулочные изделия

Не менее распространенными продуктами, вызывающими преждевременное старение, является белый хлеб и макаронные изделия. В их состав входит рафинированная белая мука, которая повышает гликемический индекс, влияет на уровень сахара в крови.