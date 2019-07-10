Медики назвали главный «овощ долголетия»

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Ученые выяснили, какой овощ можно назвать источником долголетия. Также он подходит для приготовления любого блюда.

Оказывается, этим овощем считается баклажан. Он позитивно влияет на состояние организма и нормализует его работу, информирует enovosty.com/news.

Этот овощ нужно употреблять ежедневно, даже в небольших количествах он стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы, а также защищает от развития атеросклероза.

Диетологи говорят, что баклажан отлично подойдет тем, кто хочет избавится от лишнего веса. Его считают низкокалорийным и он благоприятно влияет на пищеварительную систему.

В 100 граммах баклажана всего содержится 44 ккал, но несмотря на это, он очень питательный.

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