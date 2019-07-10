Какие симптомы указывают на рак кишечника

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Врачи говорят, что вздутие живота и боль в нем сигнал того, что нужно не откладывать посещения специалиста.

Ученые говорят, что такие симптомы должны беспокоить людей, которые старше 60 лет. Отмечается, что они находятся в зоне риска развития онкологии кишечника. Но глубокое заблуждение, что рак может не развиться у молодых людей, информирует enovosty.com/news.

Медики назвали основные симптомы: сначала появляются боли, затем вздутие и только потом в испражнениях можно заметить прожилки крови.

Не нужно исключать тот факт, что метеоризм может возникнуть, как следствие долгого голодания и продолжительного запора.

Если у вас все-таки рак, то для него также характерны такие симптомы, как быстрая потеря веса, тошнота, усталость и слабость, а также частое посещение туалета.

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Ученые советуют вести правильный образ жизни: много двигаться и правильно питаться.