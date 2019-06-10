Стало известно, полезны ли супы для здоровья

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Медики решили выяснить: на самом деле суп улучшает здоровье человека, как об этом говорят в народе.

Ученые заявили, что супы могут наносить и вред человеческому организму, информирует enovosty.com/news.

Эксперты утверждают, что его польза для пищеварительного тракта значительно преувеличена. Супы, как и другие продукты, одинаково перевариваются в организме. Но, если вы страдаете от похмелья, то тарелочка горящего супа вам обязательно поможет, она снимет все симптомы.

Медики также не рекомендуют людям, которые имеют проблемы с желудком есть жирные и наваристые супы. Диетологи добавляют, что из бульона не нужно снимать пенку, так как от нее нет никакого вреда.

Суп должен быть легким и диетическим, тогда он не нанесет вред вашему организму.

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