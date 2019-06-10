Названа главная причина старения

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Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых им удалось выяснить, что является основной причиной старения человеческого организма. Так, выяснилось, что ключевые генетические программы, которые способствуют долгим годам жизни, как правило, работают только до среднего возраста человека.

Ученые проанализировали данные генетических образцов тканей людей разного возраста. Главную роль в стремительном проявлении ряда возрастных заболеваний по достижении 60 лет занимает белковый комплекс mTOR, не последним фактором выступает и продукция в митохондриях активных форм кислорода, информирует enovosty.com/news.

Так, эксперты сделали вывод, что программа старения организма человека значительно сложнее, чем у других живых организмов. Это обусловлено человеческим геном, который обеспечивал долгую жизнь в процессе эволюции. Однако по задумке природы, человеческая жизнь не должна была быть длиннее 50-60 лет. Поэтому именно в этот возрастной период ряд конкретных молекулярных программ «выключается» и организм начинает интенсивно стареть.