Назвали скрытый симптом рака легких

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Ученые сообщили, что одышка является основным признаком развития раковой опухоли в легких.

Отметим, что одним из самых распространенных раков в мире по статистике является рак легких. Он уносит жизни более 2 млн людей в год, информирует enovosty.com/news.

Медики говорят, что одышка — скрытый симптом рака. Многие люди думают, что одышка появляется из-за лишнего веса. Эксперты подчеркивают, что существуют признаки, которые помогут отличить простую одышку от «особенной».

Если вы заметили, что одышка сопровождается сбоем сердечного ритма, появляются боли в груди, а также легочная недостаточность, то это сигнал, что у вас рак легких.

Медики рекомендуют оказаться от курения, алкоголя, начать правильно питаться и заниматься спортом.

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Специалисты успокаивают, что если рано обнаружить этот недуг, то он хорошо подается лечению. Главное вовремя обратится за консультацией к врачу.