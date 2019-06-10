Назвали скрытый симптом рака легких
Ученые сообщили, что одышка является основным признаком развития раковой опухоли в легких.
Отметим, что одним из самых распространенных раков в мире по статистике является рак легких. Он уносит жизни более 2 млн людей в год, информирует enovosty.com/news.
Медики говорят, что одышка — скрытый симптом рака. Многие люди думают, что одышка появляется из-за лишнего веса. Эксперты подчеркивают, что существуют признаки, которые помогут отличить простую одышку от «особенной».
Если вы заметили, что одышка сопровождается сбоем сердечного ритма, появляются боли в груди, а также легочная недостаточность, то это сигнал, что у вас рак легких.
Медики рекомендуют оказаться от курения, алкоголя, начать правильно питаться и заниматься спортом.
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Специалисты успокаивают, что если рано обнаружить этот недуг, то он хорошо подается лечению. Главное вовремя обратится за консультацией к врачу.