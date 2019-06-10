Медики сообщили, как жить, если ты «сова»

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Международная группа ученых решила выяснить, как режим жизни связен с когнитивными способностями у людей-сов.

Специалисты из Австралии и Великобритании решили провести эксперимент, участниками которого были 22 добровольца. Их особенностью было то, что они были активными в период с 2 ночи до 10 утра, информирует enovosty.com/news.

Во время эксперимента они должны были сдвинуть свой распорядок на два часа. Добавим, что никто из участников не употреблял продукты или препараты, которые содержат кофеин.

Ученые советовали людям кушать сразу после пробуждения, а ужинать не позднее 19:00. Это были единственные уточнения в режиме, все остальное оставалось без изменений.

В ходе исследования было доказано, что «совы» могут менять свой режим, а также улучшить самочувствие. Большинство избавлялись от депрессивного состояния, чувствовали прилив сил, быстрее выполняли поставленные задачи.

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Это дало ученым полагать, что такой тип людей может спокойно вести и дневной образ жизни.