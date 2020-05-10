Учёный назвал место в доме, где подхватить коронавирус легче всего

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Лифт является наиболее опасным местом в доме для человека, где вероятность заразиться коронавирусной инфекцией крайне велика, убеждена доктор биологических наук и профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, подробно описав механизм инфицирования.

Так, по мнению профессора, если до вас в лифте ехал человек с COVID-19, инфекция и так называемое «облако вируса» остается после него в лифте не менее тридцати минут, поскольку объём воздуха в закрытом и не проветриваемом помещении остается неподвижен. , информирует enovosty.com/news.

Когда в лифт заходит следующий пассажир, лифт начинает свое движение и, так называемое, «облако вируса» также начинает двигаться, опускаясь на пассажира, как бы проходя сквозь него.

Профессор убеждена, что лифты и подъезды крайне опасные места, в которых возможность подхватить коронавирусную инфекцию крайне высока. Они намного опаснее, чем хорошо вентилируемые помещения магазинов, о которых так часто говорят медики, как о потенциально опасных местах передачи вируса.

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Если вы живете в многоквартирном доме, лифту стоит предпочесть общую лестницу. В этом случае шанс подхватить инфекцию снижается, — убеждена профессор Баранова.