ТОП-3 простых принципа успешного похудения

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Медики выяснили, что для каждого человека нужно составлять индивидуальный рацион питания в зависимости от состояния организма.

Но, эксперты назвали три основных принципа, действия которых универсально:, информирует enovosty.com/news.

Во-первых, нужно отказаться от вредной пищи. Исключите со своего рациона питания сахар, фастфуд и остальные продукты, которые засоряют ваш желудок и не приносят пользу организму.

Во-вторых, диетологи советую кушать в зависимости от активности. Если вам предстоит весь день быть на ногах, то желательно увеличить количество приемов пищи. А если вы хотите целый день, например проваляться в кровати, то отдайте предпочтение легкой пище.

В-третьих, соблюдайте баланс между белками, жирами и углеводами. Это и есть основой для быстрого и без вредного похудения. Они должны все присутствовать в вашем рационе.

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