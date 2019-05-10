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Назвали самый полезный сок для сердца

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали самый полезный сок для сердца
 
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Ученые из Голландии доказали, что апельсиновый сок самый полезный для здоровья сердца.

Эксперты провели масштабное исследование, которое длилось на протяжении 10 лет. В нем принимало участие 1000 добровольцев. Специалисты выяснили, что сок из апельсинов хорошо влияет не только на общее состояние организма, но и значительно улучшает работу сердечно-сосудистой системы, и уменьшает риск возникновения опасных заболеваний, информирует enovosty.com/news.

Голландские медики рекомендуют выпивать по 1 стакану сока в день. В таком случаи риск инсульта снижается на 25 процентов. Апельсиновый сок отличный способ для устранения токсичного воздействия употребляемой пищи.

Главное, что нужно запомнить, это то, что польза есть только от свежевыжатых соков из качественных фруктов, а не от тех, которые содержат канцерогены.


Автор: Катерина Лукьянчук
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