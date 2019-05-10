Назвали простой способ защиты сердца от болезней

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Корейские ученые провели ряд исследований и доказали, что сохранить сердце здоровым можно придерживаясь в первую очередь простого правила: избегая пассивного курения.

В эксперименте приняло участие более 130 тысяч человек, средний возраст которых был 37 лет. Целью исследования было изучение связи между пассивным курением и артериальной гипертензией. Так, ученые выяснили, что из-за пассивного курения дома или на работе риск развития гипертонии возрастает на 13 %. А если пассивный курильщик живет с курящим человеком на протяжении двадцати лет, то его риски увеличиваются на 15 %, информирует enovosty.com/news.

Люди с гипертонией значительно чаще подвергались пассивному курению дома или на работе (27,9%), чем те, у кого был нормальный кровяное давление (22,6%).

Полученные благодаря эксперименту результаты говорят о том, что необходимо полностью избегать пассивного курения.