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Морская вода нейтрализует коронавирус, а речная — нет, — ученые

Главная » Последние новости » Здоровье » Морская вода нейтрализует коронавирус, а речная - нет, - ученые
 
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Морская вода, а также вода, которая дезинфицируется в бассейнах, способна нейтрализовать коронавирус, - утверждают ученые из Высшего Совета по научным исследованиям Испании.

Морская вода нейтрализует коронавирус, а речная — нет, — ученые

Морская вода, нагретый песок на пляже, а также ультрафиолет, вполне способны снижать активность коронавируса, деактивирую и делая его безопасным для человека, информирует enovosty.com/news.

Относительно пресных водоёмов, рек и озер ученые не так оптимистичны. В пресной воде патогенный коронавирус способен выживать и может быть опасен для человека.

Также, снижает активность вируса высокая температура свыше 60 градусов, которая возможна в банях и саунах.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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