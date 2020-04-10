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Выяснился феномен Николаевской области, где нет коронавируса

Главная » Последние новости » Здоровье » Выяснился феномен Николаевской области, где нет коронавируса
 
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По информации СБУ, в Николаевском лабораторном центре МОЗ делали тесты на COVID-19 с нарушениями.

Выяснился феномен Николаевской области, где нет коронавируса

Медицинские работники во время отбора биологических материалов у пациентов для проверки на инфицирование COVID-19 использовали некачественные пробирки и химические вещества, в которых хранятся анализы. Об этом заявил начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак, информирует enovosty.com/news.

Теперь всем людям с подозрением на заболевание в области нужно делать анализы заново.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 1078

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