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Сколько людей может иметь антитела к коронавирусу, — исследование

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В немецком городе Гангельт, где наблюдается большое количество инфицированных на коронавирус, провели массовое тестирование населения, которое показало, что у 15% его жителей есть иммунитет к вирусу, сообщает Daily Mail.

Сколько людей может иметь антитела к коронавирусу, — исследование

Как заявил вирусолог Хендрик Стрик, при тестировании были использованы экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. Результаты тестирования свидетельствуют о том, что распространение вируса замедляется. Поскольку если предположить, что и остальные 15% жителей страны имеют антитела к вирусу, то реальная картина по летальным случаям составляет 0,37%, а это значит, что COVID-19, по своим показателям приближается к статистике по обычному сезонному гриппу. , информирует enovosty.com/news.

Немецкие учёные выразили некоторый оптимизм и надежду на то, что в скором времени карантинные меры можно будет смягчить.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 628

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