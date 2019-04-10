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Педиатр рассказала, почему температура тела у ребенка может не сбиваться

Главная » Последние новости » Здоровье » Педиатр рассказала, почему температура тела у ребенка может не сбиваться
 
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Врачи в один голос твердят, что высокая температура тела абсолютно безопасна: таким образом организм борется с, так называемым, врагом. Однако, многих родителей повышение температуры тела их ребенка очень пугает, особенно, если отметка на градуснике начинает превышать 38.5… А если температуру еще и не удается сбить легко, у взрослых может начаться настоящая паника.

Педиатр Оксана Скорик в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказала, на что обратить внимание, если температура у ребенка не сбивается, информирует enovosty.com/news.

Врач отмечает, в первую очередь, стоит проверить, правильно ли родители организовали порядок снижения температуры: «Жаропонижающий препарат необходимо дать ребенку в достаточной дозе. Дозу следует рассчитывать, ориентируясь на вес ребенка, а не на возраст, поскольку вес, например, в год, у разных детей может значительно отличаться».

По словам педиатра, жаропонижающие препараты могут не действовать, если у ребенка обезвоживание, а также, если родители пытаются снизить температуру препаратами, которые не являются жаропонижающими, например, «Вибурколом», «Но-шпой», «Димедролом», «Дексаметазоном». Эти медикаменты температуру не сбивают.

Также, на снижение температуры может влиять фактор времени: температура может падать в течение одного-двух часов. Необходимо набраться терпения и подождать.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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