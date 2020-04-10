Отёк лёгких: Как оказать первую помощь до приезда скорой

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Первая помощь человеку до приезда скорой помощи крайне важна. Поэтому в случае проявления симптомов отёка лёгких важно знать как действовать.

Так, если больной чувствует нехватку воздуха, одышку, нарастание паники, больного необходимо посадить, ноги должны быть внизу, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, необходимо обеспечить больного притоком свежего воздуха, открыть окно, например.

Одежда не должна стеснять грудную клетку и шею, расстегните тугой ворот рубашки, если одежда тесная, снимите ее.

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И самое главное, избегайте паники и попытайтесь успокоить больного, поскольку именно паника может существенно ухудшить состояние ещё до приезда скорой помощи.