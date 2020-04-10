«Мне страшно»: Мы не справимся с пиком эпидемии, имея в арсенале термометр, капельницу и красный колпачок, — врач

Главная » Последние новости » Здоровье » «Мне страшно»: Мы не справимся с пиком эпидемии, имея в арсенале термометр, капельницу и красный колпачок, - врач «Мне страшно»: Мы не справимся с пиком эпидемии, имея в арсенале термометр, капельницу и красный колпачок, - врач

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Украинский врач, который в составе украинской делегации поехал в Италию на помощь местным медикам в борьбе с COVID-19, поделился впечатлениями и прогнозами относительно перспектив украинской медицины пройти пик эпидемии.

Врач рассказал, почему после работы в больнице в одном из итальянских госпиталей, он признал тот факт, что отечественная медицина рухнет, если Украина пойдёт сценарием Италии. , информирует enovosty.com/news.

Прежде всего врач отметил слаженную работу медицинской системы Италии, чёткое понимание потребностей тех или иных больниц, быстрое перераспределение необходимых препаратов, аппаратов ИВЛ, персонала с одной больницы в другую.

Итальянские власти в очень короткий период правильно и быстро перепрофилировали больницы под разные потребности. Так например, одна больница в городке, где работает украинец перепрофилирована исключительно под помощь больным с COVID-19. Остальные больницы напротив, оказывают помощь пациентам с другими заболеваниями, принимая в штатном режиме тех граждан, у которых нет коронавирусной инфекции, но которым также необходима в том числе и экстренная помощь медиков. Все работает четко и слажено.

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Врач рассказал, что итальянский медперсонал не испытывает потребности в средствах индивидуальной защиты, препаратах или других необходимых инструментах, которые нужны для оказания экстренной помощи. Все необходимое находится в свободном доступе и врач или медсестра может использовать все что необходимо без лишней бюрократии, не считая количество используемых перчаток и не экономя на масках.

Украинский врач сравнил уровень отечественной медицины и ее обеспечение с 2014 годом, когда армию одевали волонтёры и то, что покупали за свой счёт люди, было в разы лучше того, что потом им выделяло государство. Именно эти люди, экипированные за счёт волонтеров и неравнодушных граждан, защитили страну в первый год войны. С отечественной медициной та же история, только война теперь немного другая, с врагом, которого не видно и жертв будет намного больше.

Врач призывает правительство планировать свои действия заранее, исходя из пессимистического сценария развития событий. Поскольку Украина входит в фазу эпидемии несколько позже. Ещё есть шанс подготовится, выработать чёткий план из реальных этапов, спланировать работающий алгоритм, грамотно перераспределять средства защиты для медиков, лекарств и аппараты ИВЛ и, наконец, перестать хаотично метаться от одного кризиса и эпидемического очага к другому, гася сам пожар, а не предотвращающая появления новых.

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В этом процессе важен этап тестирования граждан и выявления не только тех, кто уже заболел, а также тех, кто контактировал, что позволит вовремя локализовать кластеры эпидемии. Также крайне важно обратить особое внимание на оснащение больниц, правильно формировать медперсонал в каждой из них, а не пытался лихорадочно и точечно латать дыры.

По мнению врача, если бы сегодня наступил пик эпидемии, то мы бы проиграли эту битву с сухим счетом, поскольку выстоять в борьбе с высоко патогенным вирусом с помощью термометра, капельницы и красного колпачка, невозможно.