Определены продукты, уменьшающие аппетит

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В зимнее время года кушать хочется сильнее, чем в летнее. Однако диетологи знают, какие продукты уменьшают аппетит.

Диетологи считают, что некоторые продукты, обладающие низкой калорийностью, могут надолго обеспечить человека чувством сытости, информирует enovosty.com/news.

Эксперты уверены, что не нужно игнорировать картофель, боясь, что он станет причиной лишних килограммов. На самом деле в нем намного меньше калорий, чем в хлебе. К тому же он источник большого количества ценных микроэлементов.

Также продолжительное чувство сытости возникает после макарон. Однако следует выбирать только изделия из твердых сортов. По мнению диетологов, не следует бояться ожирения, ведь паста аль-денте – источник сложных углеводов, которые неотъемлемый элемент здорового рациона. Также в данном продукте есть пищевые волокна, стимулирующие работу ЖКТ.

Снизят аппетит также гарнир из бобовых или тарелочка овсянки. Эти продукты медленно перевариваются и надолго дарят человеку чувство сытости.

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Эксперты призывают в холодную пору года вводить в меню побольше еды, содержащей йод, потому что он нужен для щитовидки, которая, в свою очередь, «контролирует» обмен веществ и аппетит.

В качестве перекуса рекомендуется заменить сладости на орехи.