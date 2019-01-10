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Врачи напомнили об опасных болезнях, симптом которых — шум в ушах

Главная » Последние новости » Здоровье » Врачи напомнили об опасных болезнях, симптом которых - шум в ушах
 
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Звон в ушах не является болезнью, но это может быть одним из симптомов довольно опасных проблем со здоровьем. Обычно это ощущение настигает человека неожиданно, в спокойной обстановке, иногда это бывает в вечернее время. Если это случается, необходимо немедленно обратится к врачу, поскольку своевременное лечение может предотвратить развитие опасных болезней.

Повышение артериального давления, информирует enovosty.com/news.

Звон в ушах является неизменным спутником при повышении артериального давления. Рекомендуется регулярный контроль давления в те периоды, когда появляется звон, и когда он отсутствует. Если разница будет большой, необходимо срочно посетить кардиолога. Если же, кроме шума в ушах еще болит голова, «мелькают мушки» перед глазами, ощущается дискомфорт в области сердца, это может указывать на развитие гипертонического криза или инсульта.

Атеросклероз сосудов головного мозга

Симптомом этой опасной болезни также является шум в ушах. Все дело в потере эластичности сосудов во время этого заболевания, поэтому они не могут пульсировать в такт движения крови. Это становится причиной неравномерного турбулентного кровотока в сосудах, что приводит к шуму в ушах. Также звон в ушах может быть из-за спазма мышц, которые прикрепляются к слуховым косточкам, или биением пульса в сосудах, которые связаны со средним и внутренним ухом. Это может наблюдаться при высокой температуре, воспалении среднего уха или при значительной физической нагрузке. Чтобы убедиться в правильности диагноза, необходимо обследоваться у невропатолога.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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