Ученые нашли в Китае новый опасный вирус

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Китайские и сингапурские ученые установили, что рукокрылые являются переносчиками смертельного и до их пор неизвестного вируса.

Именно рукокрылые стали виновниками мутации вирусов, провоцирующих страшные лихорадки Эбола и Марбург, информирует enovosty.com/news.

В научном журнале Nature Microbiology недавно появилась статья сингапурских и китайских ученых, в которой они заявили об открытии еще одного потенциально смертельного вируса, распространяемого рукокрылыми.

Группа биологов под руководством Чжэнли Ши нашла у проживающих на юге Китая летучих собак неизвестного «родственника» Эболы и Марбурга. Его назвали филовирусом Менгла (такое имя связано с округом, в котором впервые обнаружили его).

Исследователи проанализировали внутреннее строение вируса Менгла и установили, что он располагается на «родственном дереве филовирусов» посредине — между Эболой и Марбургом.

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Биологи уверены, что вирус Менгла по своим симптомами очень напоминает Марбурга и Эболу. У них РНК состоит из семи генов, среди которых есть белок NPC1, отвечающий за объединение с клеткой хозяина.

Также ученые провели эксперименты и доказали, что новый вид способен переходить от одного вида животных к другому. Таким образом, Менгл пополнил список потенциальных угроз для человечества.