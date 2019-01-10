Назвали овощ, какой поможет избавиться раз и навсегда от перхоти

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Трихологи выяснили, какой продукт поможет покончить с такой проблемой, как перхоть, раз и навсегда.

Медики заявили, что чеснок — отличный способ избавится от перхоти. Он богат на такие необходимые организму витамины, как А, В1, В2, С. Чеснок также содержит всевозможные минералы, например, кальций, фосфор, цинк, информирует enovosty.com/news.

Трихологи отмечают, что этот овощ нужно добавить в свой дневной рацион, чтобы забыть о таких проблемах, как зуд и шелушение кожи головы. Ученые подчеркивают, что чеснок содержит очень полезное вещество, которое известно как аллицин. Именно оно способно бороться с грибковыми инфекциями кожи головы.

Медики также советуют наносить на проблемные участки кожи головы чесночную пасту, если вы не можете есть чеснок в чистом виде. Многим этот продукт противопоказан.

Но, лучше не заниматься самолечением, а обратится за помощью к специалистам.

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