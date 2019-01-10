Медики рассказали, чем опасно сексуальное воздержание

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Ученые заявляют, что люди, которые долго воздерживаются от полового контакта, могут иметь проблемы со здоровьем.

Ученые доказали, что люди, которые являются асексуальными, подвержены постоянным стрессам и депрессиям. Также они не могут контролировать свои эмоции, плохо справляются с нервозностью, стрессом и депрессией, информирует enovosty.com/news.

Эксперты подчеркивают, что даже, если человек не испытывает оргазма, во время полового контакта в организме выделяется огромное количество эндорфинов.

Если вы воздерживаетесь от секса долго, то не удивляйтесь, что ваш иммунитет значительно падает. А здесь в дело вступает стероидный гормон — дегидроэпиандростерон. Этот гомон контролирует, чтобы ваш иммунитет был крепким.

Также воздержание от полового контакта может быть чревато лишним весом. Так как в организме не выделяется эндорфин, а также секс — отличная кардио-нагрузка.

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Также занятие любовью провоцирует выработку еще одного гормона — дегидроэпиандростерон, который влияет на состояние кожи. Этот гормон запускает процесс выработки коллагена, который улучшает состояние кожи, делая ее гладкой и чистой.