Диетологи определили самый полезный продукт для гипертоников

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Эксперты пришли к выводу, что людям с высоким уровнем холестерина и слабыми сосудами следует регулярно употреблять фасоль.

Американская ассоциация диетологов в своем новом отчете заявила, что гипертоникам необходимо обязательно включать в свой рацион фасоль, информирует enovosty.com/news.

По их мнению, этот продукт является эффективным и недорогим способом поддержания нормального уровня артериального давления. Причина в том, что фасоль обладает холестеринснижающими свойствами.

Диетологи провели эксперимент и доказали, что люди, употребляющие 120 граммов этого продукта ежедневно, смогли улучшить показатель холестерина на 10%.

Также специалисты напомнили, что бобовые – кладезь различных витаминов и микроэлементов. Отличительной чертой фасоли является небольшое количество натрия и большое количество калия, что еще раз повышает ее ценность для гипертоников.

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Дополнительным бонусом употребления этого бобового называют и благоприятное влияние на кишечник. В фасоли присутствует много волокон, которые защищают этот орган от вредных процессов – они буквально выталкивают холестерин и соли желчи.

Ранее было установлено, что именно эти волокна являются отличным средством профилактики злокачественных новообразований ЖКТ.