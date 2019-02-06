Джолі закликала М’янму припинити насильство по відношенню до рохінджа

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Анджеліна Джолі закликала М’янму припинити насильство по відношенню до мусульман-рохінджа. Актриса планує зібрати 920 млн доларів для задоволення потреб біженців-рохінджа в 2019 році.

Анджеліна Джолі закликала М’янму припинити насильство по відношенню до мусульман-рохінджа, сотні тисяч яких втікли до сусіднього Бангладешу заради порятунку і безпеки, – повідомляє Associated Press , інформують Економічні новини.

Джолі, спеціальний посланник ООН у справах біженців, відвідала величезні табори біженців в Бангладеш, в яких проживає близько 1 млн мусульман-рохінджа, і виступила з промовою. Вона зустрічалася і розмовляла з біженцями, включаючи дітей і жертв зґвалтувань. Актриса планує зібрати для біженців 920 мільйонів доларів.

«Було дуже болісно зустрічати сім’ї, які все життя знали тільки переслідування, і які говорять про те, що з ними поводяться, як з худобою», – сказала вона журналістам у таборі біженців Кутупалонг. Джолі додала: «Їм було відмовлено в найголовнішому праві людини: громадянстві в країні їх народження». Вона подякувала Бангладеш за прийом біженців, незважаючи на перенаселеність, і закликала міжнародне співтовариство надати більше ресурсів біженцям.

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🆕UNHCR Special Envoy Angelina Jolie is in Cox 's Bazar , Bangladesh to visit Rohingya refugees on February 4, 2019. pic.twitter.com/OXlNGIUbzg – AngelinaJoliePH (@ajolieph) 5 лютого 2019 р

«Бангладеш – щедра країна, багата культурою та історією, але з обмеженими ресурсами. Країні важко приймати біженців-рохінджа наодинці», – сказала вона. Джолі сказала, що М’янма повинна забезпечити безпеку мусульман-рохінджа, щоб вони змогли повернутися додому. «Вони мають абсолютне право повернутися додому, але тільки тоді, коли вони відчують себе в достатній безпеці, і будуть знати, що їх права будуть дотримуватися», – сказала вона.

Бангладеш спробував почати репатріацію рохінджа в листопаді минулого року, але країні довелося відкласти процес після того, як жоден рохінджа не виїхав добровільно. США та інші глобальні правозахисні групи заявили, що жодного рохінджа не слід змушувати повертатися. Влада Бангладеш повідомила, що відправлять мусульман-рохінджа назад тільки в тому випадку, якщо вони захочуть самі повернутися, а прем’єр-міністр шейх Хасина закликав міжнародне співтовариство чинити тиск на М’янму з метою забезпечення безпеки в країні для можливості добровільного повернення біженців.

Більшість населення в М’янмі не визнають того, що мусульмани-рохінджа є корінною етнічною групою, вважаючи їх «бенгальцями», які прибули з Бангладешу багато століть назад. З 1982 року майже всім мусульманам-рохінджа було відмовлено в громадянстві і доступі до освіти і лікарень.