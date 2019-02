Джолі закликала М’янму припинити насильство по відношенню до рохінджа

Анджеліна Джолі закликала М’янму припинити насильство по відношенню до мусульман-рохінджа. Актриса планує зібрати 920 млн доларів для задоволення потреб біженців-рохінджа в 2019 році.

Анджеліна Джолі закликала М’янму припинити насильство по відношенню до мусульман-рохінджа, сотні тисяч яких втікли до сусіднього Бангладешу заради порятунку і безпеки, – повідомляє Associated Press , інформують Економічні новини.

Джолі, спеціальний посланник ООН у справах біженців, відвідала величезні табори біженців в Бангладеш, в яких проживає близько 1 млн мусульман-рохінджа, і виступила з промовою. Вона зустрічалася і розмовляла з біженцями, включаючи дітей і жертв зґвалтувань. Актриса планує зібрати для біженців 920 мільйонів доларів.

«Було дуже болісно зустрічати сім’ї, які все життя знали тільки переслідування, і які говорять про те, що з ними поводяться, як з худобою», – сказала вона журналістам у таборі біженців Кутупалонг. Джолі додала: «Їм було відмовлено в найголовнішому праві людини: громадянстві в країні їх народження». Вона подякувала Бангладеш за прийом біженців, незважаючи на перенаселеність, і закликала міжнародне співтовариство надати більше ресурсів біженцям.

🆕UNHCR Special Envoy Angelina Jolie is in Cox 's Bazar , Bangladesh to visit Rohingya refugees on February 4, 2019. pic.twitter.com/OXlNGIUbzg

– AngelinaJoliePH (@ajolieph) 5 лютого 2019 р