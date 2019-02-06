Джолі закликала М’янму припинити насильство по відношенню до рохінджа

РусУкр

Новини світу

06.02.2019 г.
19:54У Росії частка високих технологій в економіці країни відновила падіння
18:53Джолі закликала М'янму припинити насильство по відношенню до рохінджа
17:37Associated Press: Тортури залишили глибокі шрами в душі іранців (ФОТО 18+)
15:53Reuters: Китай зламав комп'ютерну мережу норвезької компанії Visma для крадіжки клієнтських секретів
05.02.2019 г.
19:53Більше 40% російської молоді повідомили про бажання покинути країну
17:48У Росії душать незалежні ЗМІ
16:51Нарковійна в Мексиці: Територія країни стала величезною таємною могилою
Всі новини світу

Аналітика

06.02.201955

Brexit не може, ЄС не хоче: що відбувається в туманному Альбіоні

Brexit не може, ЄС не хоче: що відбувається в туманному Альбіоні
Попередній текст про Brexit вже був опублікований, коли на депутатів палати громад Великобританії зійшло осяяння в тому сенсі, що вони нарешті змогли ...
01.02.2019624

Країна внутрішнього розколу: що відбувається у Венесуелі

Країна внутрішнього розколу: що відбувається у Венесуелі
На карті світу визрів ще один гострий внутрішній громадянський конфлікт, який використовують зовнішні глобальні гравці для імперіалістичних "розборок" ...
29.01.201950

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
Вихід Британії з Євросоюзу, відомий як Brexit, впевнено перевершує лаври нескінченного серіалу «Санта-Барбара» і скоро перевершить остаточно не тільки ...

Останні новини

07.02.2019 г.
10:32 УНЛ підтвердила свою відповідність принципам Європейської Асоціації Лотерей
06.02.2019 г.
21:20 В Україні планують запустити виробництво вітчизняних електрокарів
20:49 В Україні запущено в роботу єдиний реєстр корупціонерів
20:19 Антимонопольний комітет виступив проти урядового порядку монетизації субсидій
20:00 Вчені назвали незвичайний секрет довгої молодості
19:54 У Росії частка високих технологій в економіці країни відновила падіння
19:11 В Україні необхідно проводити великі інституційні реформи, - Богдан Бондаренко
18:53 Джолі закликала М'янму припинити насильство по відношенню до рохінджа
17:37 Associated Press: Тортури залишили глибокі шрами в душі іранців (ФОТО 18+)
16:23 У МВС пояснили, як повинна фінансуватися передвиборча кампанія
15:53 Reuters: Китай зламав комп'ютерну мережу норвезької компанії Visma для крадіжки клієнтських секретів
15:52 УНЛ презентувала новий сайт зі зручним функціоналом
15:41 Зеленський - не нове обличчя! Це маска Коломойського!
13:03 Особливості виборів-2019: Політолог поділив кандидатів на три групи
09:25 «Сюрпризи» виборів-2019: Чи є шанс у України на свого Макрона або Трампа?
05.02.2019 г.
20:43 У Києві спостерігається гострий дефіцит офісів
20:00 Стало відомо про ще один вид шахрайства на дорогах
19:53 Більше 40% російської молоді повідомили про бажання покинути країну
19:30 Відома соцмережа виявилася небезпечною для здоров'я
18:54 Держстат встановив яку частину доходів українці витрачають на продукти харчування
18:31 Документи в президенти подала 91 особа
17:48 У Росії душать незалежні ЗМІ
17:08 У робота Софії з'явилася молодша сестра (ВІДЕО)
16:51 Нарковійна в Мексиці: Територія країни стала величезною таємною могилою
16:40 Визначено продукти, які можуть спровокувати головний біль
16:28 СБУ затримала інформатора бойовиків
16:14 Форма Чумацького Шляху виявилася не такою, як передбачалося раніше
15:39 Для вирішення проблем з Brexit час ще є, - Меркель
15:13 Вчені: Магнітний полюс нашої планети змістився в бік Сибіру
14:59 Порошенко багаторазово збільшив свої доходи в 2018 році, - Тимошенко
14:23 Xiaomi передає випуск бюджетних моделей своїм суббренд
13:41 Дієтологи розповіли, чи можна їсти яйця кожен день
13:33 У США протестували вантажний безпілотник-тейлсіттер (ВІДЕО)
13:05 В Антарктиді знайдено покинута база у вигляді свастики (ВІДЕО)
12:58 Сьогодні світ відзначає Китайський Новий рік: традиції і прикмети свята
12:35 За яку роботу на виборах можна законно отримувати гроші
12:21 Назвали найнебезпечніше для сердечників час доби
12:10 "Втекли від Сомалі": Названо п'ять головних напрямків зростання економіки України
11:48 Вчені визначили причину виникнення раку в молодому віці
11:43 У США попередили про ймовірне відродження ІГІЛ
11:08 Вибори-2019: ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом в президенти 24 особам
04.02.2019 г.
20:44 У скільки українцю обходиться захист від інфекцій
20:40 Названа нова система обману водіїв України
20:00 Вчені визначили тривалість найбільш здорового сну
19:42 Українці масово отримують травми на польських будівництвах
18:39 У Росії третина продуктів не відповідає ДЕСТам
17:58 The Guardian: У Саудівській Аравії жінок-активісток садять в тюрму і тримають в нелюдських умовах
17:18 У Верховній Раді запропонували не допустити російських спостерігачів на вибори в Україні
16:53 Associated Press: У Росії протестують проти нових планів Москви
16:23 СБУ заблокувала незаконний продаж зброї
15:53 The Washington Times: Трамп залишає "двері відчиненими" для військового втручання США до Венесуели
13:55 Вчені дали відповідь: чи можна миттєво посивіти
13:48 Україна хоче посилити морські кордони
13:04 Учений з'ясував, коли душа вселяється в дитини
12:53 Експерт дав прогноз курсу долара
12:13 Назвали причину загибелі марсіанської цивілізації
08:52 Пішов на нову конфронтацію: Мадуро кинув Трампу зухвалий виклик
08:39 Вибори в Україні: Чому так багато кандидатів хочуть боротися за головне крісло?
03.02.2019 г.
15:02 Книга, написана в WhatsApp, отримала престижну літературну премію
14:03 Житель Китаю заробив $ 600 тисяч на продажу банок з чистим повітрям
Всі новини »

Джолі закликала М’янму припинити насильство по відношенню до рохінджа

Головна » Останні новини » Новини світу » Джолі закликала М'янму припинити насильство по відношенню до рохінджа
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Анджеліна Джолі закликала М’янму припинити насильство по відношенню до мусульман-рохінджа. Актриса планує зібрати 920 млн доларів для задоволення потреб біженців-рохінджа в 2019 році.

Анджеліна Джолі закликала М’янму припинити насильство по відношенню до мусульман-рохінджа, сотні тисяч яких втікли до сусіднього Бангладешу заради порятунку і безпеки, – повідомляє Associated Press , інформують Економічні новини.

Джолі, спеціальний посланник ООН у справах біженців, відвідала величезні табори біженців в Бангладеш, в яких проживає близько 1 млн мусульман-рохінджа, і виступила з промовою. Вона зустрічалася і розмовляла з біженцями, включаючи дітей і жертв зґвалтувань. Актриса планує зібрати для біженців 920 мільйонів доларів.

Джолі закликала М’янму припинити насильство по відношенню до рохінджа

«Було дуже болісно зустрічати сім’ї, які все життя знали тільки переслідування, і які говорять про те, що з ними поводяться, як з худобою», – сказала вона журналістам у таборі біженців Кутупалонг. Джолі додала: «Їм було відмовлено в найголовнішому праві людини: громадянстві в країні їх народження». Вона подякувала Бангладеш за прийом біженців, незважаючи на перенаселеність, і закликала міжнародне співтовариство надати більше ресурсів біженцям.

Читайте: Макрон подарує громадянство Франції мігранту з Малі за порятунок дитини (ВІДЕО)

«Бангладеш – щедра країна, багата культурою та історією, але з обмеженими ресурсами. Країні важко приймати біженців-рохінджа наодинці», – сказала вона. Джолі сказала, що М’янма повинна забезпечити безпеку мусульман-рохінджа, щоб вони змогли повернутися додому. «Вони мають абсолютне право повернутися додому, але тільки тоді, коли вони відчують себе в достатній безпеці, і будуть знати, що їх права будуть дотримуватися», – сказала вона.

Бангладеш спробував почати репатріацію рохінджа в листопаді минулого року, але країні довелося відкласти процес після того, як жоден рохінджа не виїхав добровільно. США та інші глобальні правозахисні групи заявили, що жодного рохінджа не слід змушувати повертатися. Влада Бангладеш повідомила, що відправлять мусульман-рохінджа назад тільки в тому випадку, якщо вони захочуть самі повернутися, а прем’єр-міністр шейх Хасина закликав міжнародне співтовариство чинити тиск на М’янму з метою забезпечення безпеки в країні для можливості добровільного повернення біженців.

Більшість населення в М’янмі не визнають того, що мусульмани-рохінджа є корінною етнічною групою, вважаючи їх «бенгальцями», які прибули з Бангладешу багато століть назад. З 1982 року майже всім мусульманам-рохінджа було відмовлено в громадянстві і доступі до освіти і лікарень.


Автор: Оксана Ельченко

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Аналітика

Brexit не може, ЄС не хоче: що відбувається в туманному Альбіоні
В українських містах на законних засадах можуть підняти триколори
Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції
Резолюція ПАРЄ: Європа підтримала Україну, але русофоби вносять корективи
Газова війна: чи зможе Україна жити без транзиту російського газу?
США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю
Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Возросло количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ
Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Всі статті


Читайте также

The Guardian: У Саудівській Аравії жінок-активісток садять в тюрму і тримають в нелюдських умовах
 Новий "Шовковий шлях" Китаю таїть в собі конфліктний потенціал, - Адрієн Вольтерсдорф
Макрон подарує громадянство Франції мігранту з Малі за порятунок дитини (ВІДЕО)
 "Простий українець": Саакашвілі записав звернення з приводу позбавлення його громадянства (ВІДЕО)
Саакашвілі позбавили громадянства України
 Підсумки дня: Нові проблеми Кремля, герой Маккейн і ситуація з громадянством Саакашвілі
Рада позбавить Артеменка мандата
 У Росії роздаватимуть громадянство вихідцям з СРСР та імперії

Армия

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина «Атлет»
Самолет истребитель BAE Harrier II GR5 / GR7 / GR9 (Великобритания)
Самоходная гаубица 155-мм CAESAR (Франция)
Ракета класса «воздух-воздух» Р-27
Вся армия    >>

Персоны

Хиллари
КЛИНТОН
Олег
МКРТЧАН
Татьяна
БАХТЕЕВА
Виктор
ШОКИН
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната



Погляд
Український інвестиційний дисонанс
Гієм Граньє

Український інвестиційний дисонанс

«Інвестиційна привабливість» разом із «реформами» вже стали своєрідною мантрою України за останні кілька років. Саме залучення іноземного капіталу шляхом ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах


Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

Фото тижня

Природа как сказка, от украинского фотографа Вячеслава Мищенко

Всі фото »

 