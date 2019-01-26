Японія оснастить свої потяги вікнами доповненої реальності (ВІДЕО)

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В Японії створили унікальну технологію для поїздів. Розробники мають намір оснастити вікна ж / д транспорту доповненою реальністю.

Незабаром японські поїзди матимуть технологією доповненої реальності. Вона з'явиться прямо на вікнах. Ініціаторами даного нововведення виступили компанія NTT DoCoMo і залізничний перевізник JR Kyushu. Вони планують впровадити нову систему до 2020 року, інформують Економічні новини.

Компанії мають намір оснастити вікна в японських поїздах не тільки технологією доповненої реальності, але і 5G-зв'язком. Завдяки цьому вікно буде дуже швидко «обробляти» запит пасажира.

За допомогою нової технології пасажири поїзда зможуть прямо на вікні побачити маршрут, ознайомитися з путівником, дізнатися, коли прибуде поїзд і т.д. Крім цього, вікно «покаже» основні визначні пам'ятки тих населених пунктів, по яких рухається поїзд. Управляти вікном доповненої реальності можна буде жестами або голосовими командами.

Довідка. Головна мета доповненої реальності – поява в поле зору об'єктів, які допомагають краще зрозуміти навколишнє середовище. Сьогодні дана технологія активно використовується не тільки в сфері розважальної індустрії і комп'ютерних ігор, але і в медицині, в військових розробках і поліграфії.