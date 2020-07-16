В Украине будут брать деньги за вылет из страны: Слуги народа ввели новый налог для украинцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Топ-видео 1 » В Украине будут брать деньги за вылет из страны: Слуги народа ввели новый налог для украинцев (ВИДЕО) В Украине будут брать деньги за вылет из страны: Слуги народа ввели новый налог для украинцев (ВИДЕО)

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Пока инвестиции мощным грязевым потоком льются в нашу многострадальную страну, сметая все на своём пути, Верховная Рада решила, что ещё есть сферы жизни украинцев, которые пока не обложены налогом и это большое упущение, поскольку народ хоть и бедный, но его много. Да и есть ощущение, что ещё не все с карманов народа вытрусили.

И Рада приняла реформаторское постановление, что теперича каждый, кто вылетает заграницу — должен заплатить 2 доллара налога, а те кто летает по Украине — полдоллара. Плюс дополнительные тарифы на грузоперевозки.

Видимо власть вдохновлённая тем, что пипл съел и не подавился дополнительной платежкой на транспортировку газа, решила набросить ещё одну налоговую петлю на шеи неразборчивому в выборе электорату. Плати украинец! Плати и лети… , информирует enovosty.com/news.

И знаете, что в этой истории прекраснее всего. Нет, вы не знаете! А прекрасно в этой истории то, что высшие должностные лица и официальные государственные делегации освобождены от этого справедливого во всех отношениях сбора. Слава богу, что «самая уязвимая» часть населения нашей страны защищена государством.

Ну, если ещё чуть-чуть отойти от образа тупого лоха, на которого расчитана вся экономическая политика нынешней «зеленой» власти, то увидим, что если собрать по два доллара с каждого кто вылетает, то наберется очень приличная сумма в миллионы долларов. И прямо очень похоже на то, что данный сбор сделан в угоду главному авиа монополисту Украины, всеми любимой компании МАУ, которая славится своими «дешевыми» авиабилетами и «потрясающим» сервисом. И если мыслено ещё на полмиллиметра продвинутся и вспомнить, а кто у нас владеет МАУ ? То все встанет на свои места.

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Но я предлагаю власти не останавливаться на достигнутом и славной команде молодых, но очень талантливых реформаторов, идти дальше. Например, обложить налогом население страны с быстро растущей экономикой, и … ввести налог на вход в маршрутку, трамвай, метро, троллейбус. Скажем, по 1 доллару за вход и по 2 — за выход, а для тех зажравшихся граждан нашей страны, кто ездит на такси, по 5 долларов за поездку.

Также для жителей многооэтажек, можно ввести налог на пользование лифтом, до 3 этажа — 1.5 доллара, после — уже 2 доллара. Кто жлоб и решил идти пешком — 50 центов.

Думаю, впереди нас ещё ждёт много интересного. И чем больше будут видны «черные дыры» в бюджете, тем изобретательнее и наглее будут инициативы тех, кого сами украинцы и выбрали. И прав был «гений» современности Николай Тищенко, который однажды сказал: «Будем собирать налоги там, где мы их никогда не собирали».

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А лохи с детьми второго сорта пусть возмущаются и платят. Ведь ничего не стоит так дорого, как собственная глупость.

А впереди местные выборы… ДумайТе!