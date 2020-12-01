«Слуга народа»: в Сети появилось юмористическое видео о «высоких отношениях» Зеленского и МВФ

Главная » Последние новости » Топ-видео 1 » "Слуга народа": в Сети появилось юмористическое видео о "высоких отношениях" Зеленского и МВФ "Слуга народа": в Сети появилось юмористическое видео о "высоких отношениях" Зеленского и МВФ

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Наш реальный президент не унывает и настроен весело и очень бодро. В отличие от героя сериала "Слуга народа" Голобородько, он с надеждой смотрит в глаза МВФ, не забыв протянуть руку.

Кадр из сериала «Слуга народа»

Однако МВФ ответил ему так, как когда-то герой Зеленского в сериале «Слуга народа». А именно отправил по известному адресу…

Это же кино, которое многие украинцы немножко перепутали с реальностью. А реальность такова, что МВФ не будет предоставлять чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета Украины.

В сухом остатке, к сожалению, оптимизма мало: впереди суровая зима, в бюджете дыра как Марианская впадина, реалистичного бюджета на 2021 нет, на казначейском счету денег почти нет, незащищенные расходы не за что финансировать, транша МВФ тоже нет.

Зато президент Зеленский радостно объявляет флешмоб в поддержку малого и среднего бизнеса и предлагает делиться в соцсетях своими любимыми ресторанчиками и кафе.

И все бы ничего, и можно было бы с интересом наблюдать за этим экстремальным спектаклем, если бы не одно но … Мы с вами не просто зрители этого сюрреалистического действа, мы — участники этого грандиозного шоу «95-го квартала» в масштабе всей страны.

Подробности смотрите в юмористическом сюжете: