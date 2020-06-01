«Настроились дорог Шмыгалю»: Заробитчане массово убегают в Польшу и бунтуют на границе с Венгрией (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

29.05.2020

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х
Украина и мир аккуратно выходят из карантина, Forbes впервые с 2016 года опубликовал список 100 самых богатых бизнесменов Украины, а погода продолжает ...
29.05.2020

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?
В сети со ссылкой на различные источники появляется все больше информации о том, что Путина пытается "слить" его же ближайшее окружение, и очень скоро ...
29.05.2020

Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО)

Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО)
Мировой рынок нефти находится в шоковом состоянии из-за стремительного снижения спроса на фоне пандемии COVID-19. Многие нефтеперерабатывающие заводы ...

Последние новости

02.06.2020 г.
15:27 В Украине замедлилась потребительская инфляция
15:18 В китайском Ухане обнаружили 300 бессимптомных носителей COVID-19
15:02 Большинство стран НАТО поддерживают сближение Украины с альянсом
15:00 Турция откроет свои границы для украинских туристов уже с 1 июля
14:40 Обстановка накаляется: в Лас-Вегасе в ходе массовых беспорядков расстреляли двух полицейских
14:20 Стало известно, когда в Украину ворвется настоящее лето
13:40 Немецкая армия испытывает новый пулемет MG4 A3
13:21 Парад Победы станет позором для Путина, - историк Андрей Зубов
13:10 Возможно ли превратить Крым в остров?
13:00 В Киеве заметили редкую Ferrari с впечатляющими характеристиками (ФОТО)
12:40 ВВС США испытали систему сброса крылатых ракет с самолета
12:40 Китай планирует взять под полный контроль воздушное пространство над Южно-Китайским морем
12:34 Врач-анестезиолог из Черновцов повторно заразилась COVID-19
12:12 Полиция на коленях: в США стражи порядка выражают солидарность с протестующими (ФОТО)
11:57 Украинская разработка, превзошедшая канадский аналог
11:37 Впервые за 25 лет в США закрыли все федеральные тюрьмы
11:19 Стало известно, кому можно ехать в Польшу
10:28 Ученые рассказали, как в Украине будет угасать пандемия COVID-19
09:25 IKEA готовится возобновить работу
08:18 Названы новые симптомы коронавируса, которые сохраняются несколько месяцев
08:06 Трамп пошел на жесткие меры из-за протестов в США
08:04 Хроника Оруэлла: Трамп доложил Путину о том, что задача по развалу G-7 успешно выполнена, - Пономарь
08:00 Война на Донбассе: Войска России пошли в атаку
07:53 В Италии заявили о громкой победе над COVID-19
07:30 Названа дата, когда столичный общественный транспорт окончательно перейдет на е-билет
00:40 Фото дня: США всколыхнули яростные протесты против произвола полиции
01.06.2020 г.
22:08 «Настроились дорог Шмыгалю»: Заробитчане массово убегают в Польшу и бунтуют на границе с Венгрией (ВИДЕО)
20:59 Apple превратила краденые iPhone в «кирпичи»
20:51 СБУ разоблачила интернет-агитаторов, действовавших по заданию российских спецслужб
20:45 Рестарт регулярного авиасообщения только увеличит расходы киевского аэропорта, оказавшегося на грани банкротства - СМИ
20:36 В Германии прошли испытания нового пулемета MG4 (ФОТО)
20:26 Турция перебрасывает в сирийскую провинцию Идлиб САУ М107, - Злой Одессит
19:58 Ученые доказали, что на Марсе существовали озера
19:48 Киберполиция разоблачила группу лиц, которые незаконно использовали торговые марки украинских брендов
19:28 Пограничники сообщили, кому можно ехать в Польшу
18:59 Александр Леонов рассказал о значении дефицита торгового баланса для экономики страны
18:41 Украинские священники в защитных костюмах возвращаются на передовую в борьбе с COVID-19
18:24 КНР запустила в космос два спутника (ВИДЕО)
17:58 Укрзализныця начала продавать билеты: список поездов
17:36 Капсула SpaceX Crew Dragon доставила астронавтов на МКС
17:05 В Украине 1 июня выпал снег: интенсивный снегопад занес популярное туристическое место
16:46 В украинских хранилищах накопилось около 18 млрд кубов газа
16:34 ДТЭК Ахметова своими агрессивными тарифными аппетитами потопит очередного президента, на этот раз Зеленского – Войцицкая
16:28 Возродить ВМФ "новыми фрегатами" у РФ не получилось, - Злой Одессит
16:03 В Кабмине назвали условия возобновления ж/д сообщения
15:46 В Украине дефицит внешней торговли сократился в 33 раза
15:28 Остаток средств на едином счете Госказначейства увеличился на 10%
15:02 Доходы украинских банков выросли на 39%
15:00 На вооружение армии США впервые поступили серийные танки M1A2 SEP V3 Abrams
14:40 Королева Елизавета II впервые после объявления карантина появилась на публике
14:21 Crew Dragon и конец монополии России: SpaceX уверенно покоряет новые высоты космонавтики
14:20 ТОП-5 автомобильных марок, которые украинцы покупали в мае
14:00 В лесах на Киевщине расцвели редкие орхидеи из Красной книги (ФОТО)
13:40 Эскалация напряженности в Китае может стать препятствием для глобальных фондовых рынков, - Reuters
13:33 Цена на популярный овощ резко сокращается
13:27 Беспилотник боевиков атаковал позиции украинских военных
13:20 Украинцам показали, как выглядят камеры, фиксирующие превышение скорости
13:00 1 июня - Международный день защиты детей: история праздника
12:40 Зима летом: в Карпатах в первый день лета выпал снег (ФОТО)
12:33 Новый тип коронавируса теряет силу, - итальянские медики
Все новости »

«Настроились дорог Шмыгалю»: Заробитчане массово убегают в Польшу и бунтуют на границе с Венгрией (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Топ-видео 1 » «Настроились дорог Шмыгалю»: Заробитчане массово убегают в Польшу и бунтуют на границе с Венгрией (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Тысячи украинцев вернусь домой, правда не благодаря программе Кабмина «Украинцы возвращайтесь, страна вас ждет», а из-за карантина. Но поняв, что мосты и дороги строятся скорее в фантазиях премьера Шмыгаля и президента Зеленского, чем в реальности, и не дожидаясь окончательного завершения карантина, наши соотечественники штурмуют пункты пропуска на границе с Польшей. Стоят в длинных очередях за лучшей жизнью.

А государство? А государство тем временем придумало способ, как ободрать окончательно оставшихся соотечественников на родине. Обложить налогом так называемые «итальянские бусы», которые уже много лет возят передачи от заробитчан их семьям. Колбасы, сыры, кофе, деньги…, информирует enovosty.com/news.

Уже сейчас, под предлогом карантина, пограничники перерывают вещи и выбрасывают то, что им кажется лишним. Явно намекая на мзду. Но это ведь капля в море. А вот обложить мздою бусики — это уже другое дело.

Государство решило, шо пора поделиться. И вот первый крупный инцидент произошел вчера на КПП «Тиса», на границе между Украиной и Венгрией. Проезд перекрыли водители «итальянских бусиков», которые уже на границе узнали, что неофициальный тариф таможни изменился с 500 евро за бус до 1000 евро. И водители решили, что это слишком.

Читайте: Кабмин изменил правила прописки для украинцев

Годами они платили нелегально 500 евро за бус, а сейчас цену хотят повысить. А если не хочешь платить неофициально 1000 евро, тогда предлагают растаможивать товар официально, по евро за кило.

Инициатива была от губернатора Закарпатья Алексея Петрова, который приказал создать мобильные группы реагирования, которые должны проводить осмотр бусиков. Он считает, что нужно легально завозить весь товар и платить рыночную цену за растаможку. Нечего этим заробитчанам шиковать.

Но почему так вдруг? Может потому, что сейчас идет неофициальная торговля между водителями и таможней за нелегальную мзду, которую хотят повысить до 1000 евро за бус? Водители уверяют, что тогда не выгодно будет ездить, поскольку за такую ​​ходку они зарабатывают не более 1-2 тыс. евро.

Читайте: Кабмин изменил правила прописки для украинцев

Заробитчане возмущены, поскольку этими бусами передают домой семьям, еду и деньги, чтобы хоть как-то компенсировать свое отсутствие и помочь выжить своим родным. Люди не понимают, почему государство, которое не способно обеспечить их работой и достойным заработком, заставив за копейки работать за границей, сейчас запускает свои руки в их карманы, пытаясь забирать у их семей тот мизер, который им остается.

Уже прослеживается странная тенденция государства относительно заробитчан и неудержимое желание взять под жесткий контроль финансовые потоки. Такое впечатление, что казнокрады почувствовали дефицит в собственных карманах из-за карантина и падения экономики. И решили собирать налоги там, где никогда не собирали.

Премьер с энтузиазмом торгует возможностью выехать за границу для наших соотечественников и под эгидой борьбы с коронавирусом пытается ограничивать конституционные права на свободное передвижение. Мотив понятен, ведь ежегодно именно благодаря тем, кто тяжело, за копейки работает на полях, свинофермах и заводах за рубежом и передает деньги, Украина в целом получает до 16 миллиардов долларов в госбюджет.

Но какое отношение ко всему этому имеет Зеленский, Шмыгаль и вся эта «зеленая команда»?

В конечном счете, на КПП «Тиса» ситуацию с водителями бусиков удалось урегулировать. Пока, более менее мирно. Но зная нашиш чиновников, инцидент не исчерпан. Продолжение следует …


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 1035

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х
Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?
Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО)
Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Коллективный Путин и его составные части
Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Все статьи


Читайте также

Стало известно, кому можно ехать в Польшу
 Пограничники сообщили, кому можно ехать в Польшу
В Польше задержали украинских заробитчан, которые пытались нелегально попасть в Чехию
 Кабмин изменил правила прописки для украинцев
Сколько выходных и праздничных дней ждёт украинцев в июне, - календарь

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Оккупанты РФ внезапно обнаружили проблемы с мостом в Крым. Три причины (10581)

Они умеют нас удивлять: в Канаде кот решил попить воды из кулера и стал звездой YouTube (ВИДЕО) (8165)

Украинский танковый завод взял на работу экс-милиционера, который призывал ввести в Харьков "русские танки-избавители" (7174)

Будет теплее обычного: синоптики рассказали, какой погоды в Украине ждать этим летом (6575)

В Украине 1 июня выпал снег: интенсивный снегопад занес популярное туристическое место (5814)

В Сети появилась смешная фотожаба про "тендер" на маршрутки в Броварах (5698)

Кабмин изменил правила прописки для украинцев (4988)

В Украине изменили правила регистрации места жительства: как теперь прописать ребенка (4597)

Осьминога сфотографировали на рекордной глубине 7 километров (ФОТО) (4170)

В Украине хотят резко увеличить "военные" штрафы (4068)

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Куб-М3»
Боевой модуль «Сармат»
Самолет Ан-178
Миномет 82-мм «Верба»
Вся армия    >>

Персоны

Аверин
Максим
Костельман
Владимир
Тука
Георгий
Юрий
Голик
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Оккупанты РФ внезапно обнаружили проблемы с мостом в Крым. Три причины (10574)

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша? (9659)

Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО) (9504)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

 