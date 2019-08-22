Исследователи оценили состояние Титаника на дне Атлантического океана (ФОТО, ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Технологии-видео » Исследователи оценили состояние Титаника на дне Атлантического океана (ФОТО, ВИДЕО) Исследователи оценили состояние Титаника на дне Атлантического океана (ФОТО, ВИДЕО)

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Ученые решили узнать, в каком состоянии находится Титаник. На протяжении 107 лет этот пароход лежит на дне океана.

Впервые за последние 14 лет исследователи спустились на дно Атлантического океана, чтобы проанализировать состояние затонувшего Титаника. Сотрудники Atlantic Productions осмотрели корабль, ушедший под воду в 1912 году, информируют Экономические Новости.

Эксперты, осмотрев корпус, выяснили, что судно в очень плохом состоянии. Особенно плохо выглядит правый борт судна.

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Осмотр Титаника проходил в пять этапов – именно столько понадобилось погружений, чтобы полностью осмотреть пароход. Международная исследовательская группа погружалась на глубину 3,8 км. Во время этой экспедиции было снято 4К-видео. В дальнейшем оно будет использовано в новом документальном фильме.

Главными факторами, сильно подпортившими состояние Титаника, называют стремительные океанские течения, солевую коррозию и разнообразные бактерии, поедающие металл.

Напомним, что впервые Титаник на дне Атлантического океана был найден исследовательской группой под руководством Роберта Балларда. Произошло это в 1985 году.