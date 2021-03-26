Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

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Украинская властно-олигархическая верхушка во все периоды постсоветской истории наплевательски относилась к человеческим ресурсам страны. Сейчас мы наблюдаем печальные последствия, в том числе, в виде нехватки врачей и вообще медиков на фоне нового всплеска ковида. Идиотизм ситуации состоит в том, что даже в нынешние тяжелые времена медиков продолжают сокращать и увольнять в рамках известной «медицинской реформы», а некоторые Зе-депутаты требуют резко сократить медиков за то, что они не желают вакцинироваться вакциной.

Напомним, что долгое время среди отечественного «элитняка» было даже модно хвастать тем, что в Украине, дескать, имеет место обилие квалифицированных, образованных и одновременно дешевых трудовых ресурсов. В последнее время радости на эту тему заметно поубавилось…, информируют Экономические Новости.

Доигрались!..

Сначала забили тревогу работодатели, которым требуются специалисты рабочих профессий, прежде всего, строительных. Оказалось, что многие наиболее квалифицированные и трудолюбивые потенциальные работники выехали за рубеж, прежде сего, в Польшу, где платят существенно больше, а условия труда обычно лучше.

Массовый отъезд специалистов с устройством их за рубежом именно в их профессиональном качестве долгое время тормозился сложностями с признанием за рубежом отечественных дипломов и подтверждением квалификации. Едва ли не больше всего эти сложности касались врачей и медсестер…

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Но ковид сделал свое дело. Медперсонала катастрофически стало не хватать практически по всему миру, в том числе в ближайших к нам странах, близких по языку и культуре. Эти страны стали упрощать формальности связанные с въездом и официальным трудоустройством, а также с признанием дипломов и квалификации. И в первых рядах здесь также оказалась соседняя Польша, которая уже давно охотится за украинскими трудовыми ресурсами по причине неуклонного роста польской экономики и нехватки трудовых ресурсов собственных из-за оттока поляков на работу в более богатые западные страны.

В результате, в Украине катастрофически растет нехватка медиков, что стало особо заметным на фоне эпидемии. Кроме объективных проблем с зарплатой, а также с воровством, коррупцией и отвратительными условиями труда, ситуацию обостряет некомпетентность, часто глупость чиновников и депутатов.

Статистика преступного идиотизма: медиков не хватает, но их сокращают

О плачевной ситуации в здравоохранении говорится в ежегодном отчете Центра Разумкова «Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы».

«С начала 2020 года Украину покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Еще более 5000 врачей специализированного звена и почти 34 тыс. медработников, большинство из которых пенсионного и предпенсионного возраста, уволились», — говорится в отчете, причем часть из них нашла работу в Польше.

От себя обратим внимание: отток медиков из системы здравоохранения ускорился именно с начала эпидемии весной прошлого года, хотя власть, наоборот, должна была сделать все для того, чтобы удержать специалистов. Более того, медиков умышленно еще и сокращают, что в данной ситуации вообще можно расценивать как дурость или даже диверсию.

В отчете Центр Разумкова со ссылкой на Министерство здравоохранения отмечается, что, по состоянию на 1 января 2021 года, в Украине не хватает 33 тысяч 707 врачей и более 35 тысяч специалистов среднего медперсонала.

В тоже время в Украине продолжаются массовые увольнения медицинских работников, связанные с ликвидацией медицинских учреждений в рамках «реформы Супрун». Почти треть уведомленных об увольнении сегодня как раз медики.

Кроме того, с апреля 2020 года в Украине уволились более 5 тысяч врачей специализированных отраслей, при этом новых врачей было чуть более тысячи.

По словам специалистов, часть украинских врачей после увольнения начали искать работу в Польше, которая воспользовалась шансом и предоставила им рабочие места.

В польское агентство по трудоустройству подали заявки около 2 тыс. врачей и 3 тыс. медицинских сестер Украины. Для привлечения этих специалистов Польша пошла на беспрецедентные шаги. Сенат принял «ковидный акт», соответствующую поправку в закон по борьбе с COVID-19, которым отменил обязательное подтверждение дипломов украинских и белорусских врачей.

Этой же поправкой медикам, которые лечат больных коронавирусом, вдвое повысили зарплаты. Вместе с надбавками она составляет 12-15 тыс. злотых, что около 100 тыс. грн.

Для сравнения: в Украине в апреле-сентябре 2020 г. среднемесячные доходы (до вычета налогов) в учреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, составляли: у руководителей учреждений — 23,5 тыс. грн; у врачей — около 9 000 грн; у среднего медперсонала — 7500 грн; у младшего медперсонала — 6100 грн.

Стоит добавить, что количество зарегистрированных безработных в сфере здравоохранения является одним из самых больших — 28,4 тыс. человек против 17 тыс. в 2019 году.

В то же время количество зарегистрированных вакансий по состоянию на 1 ноября 2020 года составляло 27,7 тыс. против 43,4 тыс. ед. в 2019 году.

Низкие доходы, отвратительные условия труда, отсутствие перспектив, общая безнадега подталкивает медиков к массовым увольнениям, причем в то время, когда потребность в них особо велика.

«Люди и так массово уходят, особенно с начала эпидемии. Дефицит специалистов уже огромный. Даже больницы, которые неплохо дофинансируют местные власти и которые готовы даже предоставлять жилье врачам, не могут найти специалистов. Не хватает семейных врачей, узких специалистов, рентгенологов, в общем, всех по списку. Работать попросту некому. Уже сейчас в больницах есть оборудование, наставили дополнительных коек, но все это стоит мертвым грузом — нет специалистов. То есть еще пару лет — и больницы придется закрывать уже не из-за того, что нет денег на их содержание, а потому, что работать некому», — говорит Светлана Осташко, эксперт по вопросам здравоохранения Ассоциации городов Светлана Осташко.

По данным главы Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергея Кубанского, на начало 2021 года в Украине было незанято больше 34,5 тысячи вакансий врачей и 35,6 тысячи — младших медсестер. Только за прошлый год уволилось 6,9 тысячи врачей и 22,5 тысячи другого медперсонала. В Киеве за 2020 год количество врачей уменьшилось на 11%, а медсестер — до 17%. Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

На фоне этой статистики, оценки по миграции наших медиков в Европу — 60 тысяч человек — выглядят вполне правдоподобно. Ожидается, что в нынешнем году ситуация еще больше усугубится.

На местах уже кричат «караул!»

На фоне нарастающих проблем с кадрами в условиях эскалации эпидемии крайнюю обеспокоенность высказывают местные власти, в частности мэр Львова Андрей Садовой и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Труханов охарактеризовал ситуацию следующим образом:

«Недавно мы в Одессе открыли ПЦР-лабораторию, обучили лаборантов. А сейчас два лаборанта уезжают в Польшу. После того, как научились работать. Медсестры, кого не держат здесь дети, семья, — тоже уезжают. Там платят в два-три раза больше, другие условия. По слухам, если к ним приезжает медработник, рабочую визу оформляют за день. У нас не хватает реаниматологов, анестезиологов, которые могут подключать ИВЛ. Люди устали. А теперь мы еще и вводим локдаун. Кто уколы завтра будет делать?!»

По данным медиа, в Ивано-Франковской области мобилизовали всех кого могли, вплоть до интернов и студентов, и особого результата это не дало. Лучше бы Буковель своевременно закрыли…

За прошедший 2020 год количество работающих в медучреждениях Харькова уменьшилось на 2 тыс. человек, поэтому в обычных отделениях персонала не хватает. По информации мэрии, больницам №17, 18, 25 и 13 в ковидные бригады нужны анестезиологи, кардиологи, терапевты, медсестры и младший медицинский персонал».

На этом фоне абсурдно выглядит заявление нардепа от «Слуги народа» некоего Дмитрия Гурина с предложением уволить всех медиков, которые отказываются вакцинироваться препаратом «ковишилд». Такое предложение «молодого депутатского дарования» выглядит неадекватным, если вспомнить, что буквально 19 марта Рада, прежде всего «слуги», проголосовала за снятие с производителей и поставщиков вакцины всяческой ответственности за последствия и побочные явления, причем в Украине уже имеются несколько смертных случаев, которые можно связать с вакцинацией.

В ответ на эту инициативу министр здравоохранения Максим Степанов сообщил: «Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация».

Заставить работать медиков принудительно, как предлагают некоторые, не получится, потому что, с одной стороны, их не хватает, а с другой сторон, их сокращают в рамках скандальных «реформ» Супрун. Вообще, идиотизм такого «реформирования» становится все более очевидным, но оно продолжается. В большинстве вменяемых стран прекратилось сокращение медицинских программ, а наоборот, их стараются расширить, в частности, привлекают медиков из других стран, в том числе из постсоветского пространства, из Украины и Беларуси. У нас же, наоборот, медиков продолжают сокращать, и подобную политику трудно назвать адекватной.

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy?

Зато украинские медики оказались вполне конкурентоспособными на рынке труда в других странах. Давно и благосклонно к их трудоустройству относятся Чехия и Словакия. Особенно благосклонна в нынешнее время Польша. Сенат Польши принял “ковидный акт”, поправку в закон по борьбе с COVID-19, которым упразднил нострификацию дипломов украинских медиков и упростил их трудоустройство. Кроме того, в Польше с началом пандемии существенно увеличили зарплаты медикам. Поэтому поток наших медиков за границу в последнее время возрастает.

Кроме того, в Польше существенно увеличили оплату труда врачам, которые лечат ковид. Вместе с надбавками они получают до 15 тысяч злотых, то есть до 108 тысяч гривен на наши деньги. Медсестра может заработать до 7000 злотых (50 тысяч гривен) и более в зависимости от надбавок, стажа, квалификации, «ковидных» доплат.

Действия польских властей объясняются тем, что в Польше, по официальным оценкам, недостает 68 тысяч медиков. Нужны анестезиологи, хирурги, инфекционисты, медики на скорую помощь и медперсонал в «ковидные» больницы. Польские медицинские учреждения уже начали трудоустраивать украинских врачей по упрощенной процедуре.

Но наших медиков привлекает в работе за границей не только космическая по нашим меркам оплата труда, но также условия и организация процесса. Это позволяет также расти профессионально, работая на современном оборудовании в европейских клиниках. Зарубежные условия труда резко контрастируют с отечественными, когда приходится работать в не отапливаемых, не приспособленных помещениях, при отсутствии самого необходимого, вплоть до перевязочного материала.

Для многих медиков едва ли не главной проблемой является язык. Но польский все же выучить можно, а многие жители западных регионов польским более или менее владеют.

Символично звучит в обсуждаемом смысле начало польского гимна. Польша таки не пропадет в плане трудовых ресурсов, пока мы живы, где мы – это украинцы, поставляющие в Речь Посполитую свои рабочие руки,знания, навыки, профессионализм.

А с 1 апреля будет еще хуже. Чиновники уже постарались

Но халатного отношения к делу нашим чиновникам не занимать, а потому с нового года ситуация с оплатой труда медиков только ухудшилась, а с 1 апреля грожит стать еще хуже.

С сентября прошлого года медики получали доплаты за счет так называемого «переходного финансирования». Доплаты доходили до двойного оклада. Финансирование производилось за счет средств госбюджета в рамках специального постановления Минздрава №610, срок действия которого истек 1 января 2021 года.

Согласно этому постановлению, предусматривались следующие доплаты:

70% должностного оклада по тарифному разряду от 14-го и выше

50% от минимальной заработной платы специалистам, отвечающим квалификационным требованиям (медикам до 14 разряда)

25% минимальной зарплаты младшим медицинским сестрам.

Причем это не доплаты за ковид, которые являются отдельным видом выплат и должны доходить до 300% от оклада медиков, работающих с ковидными больными.

Указанные доплаты по постановлению №610 позволили несколько стабилизировать оплату труда в здравоохранении. В частности, средняя зарплата врача, не работающего с ковид, выросла до 10-15 тысяч, а у медсестер — до 10 тысяч. Впрочем, сравнение с указанными выше польскими расценками — явно не в пользу наших медиков.

С учетом доплат за ковид и местных доплат, которые профинансировали в некоторых городах, зарплаты были значительно выше. В частности, по Киеву называют такие цифры: врач скорой помощи — до 40 тысяч гривен, фельдшер — 30-32 тысяч, санитарка — 20 тысяч. В столичных инфекционных отделениях, принимающих ковидных больных, зарплаты медиков доходили до 50 тысяч гривен. Опять-таки, это информация медиа, реальная картина может существенно отличаться не в лучшую сторону. К тому же, в провинции доходы явно намного ниже, чем в столице.

Но с фактическим окончанием действия указанного постановления ситуация стала резко ухудшаться, причем по-разному в разных регионах и лечебных учреждениях. Например, некоторые медики получают урезанные доплаты, скажем, 30% к окладу вместо 70%, некоторые вообще — только голую ставку в 6-7 тысяч гривен.

В среднем зарплата врача по регионам сейчас оценивается в 7-10 тысяч гривен, что несравнимо с польскими цифрами.

Более того, даже с доплатой «ковидных» все больше появляется проблем. Например, с 300% их снижают до 200% или еще ниже.

В Минздраве отмахиваются, перекладывая ответственность на главврачей, которые обязаны не только платить зарплату, но и изыскивать средства на развитие лечебной базу под угрозой лишиться финансирования от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), а с 1 апреля финансирование лечебных учреждений будет вестись только через НСЗУ, поскольку переходное финансирование упраздняется. Поскольку дефицит финансирования НСЗУ в 2021 году оценивается в 40 млрд гривен, то медиков может ожидать существенное падение доходов.

Таковы последствия всех этих реформирований…

А в это время интернет пестрит заманчивыми предложениями поработать в Польше за огромные по нашим меркам деньги. Есть информация, что более всего в Речи Посполитой испытывают нужду, прежде всего, в медсестрах, причем часто даже опыт не обязателен из-за дефицита кадров, и нашему врачу намного выгоднее поработать там медсестрой/медбратом, чем трудиться в Украине даже главврачом, преодолевая «все тяготы и лишения»…