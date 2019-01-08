Выборы-2019: Эксперты уверены, что это будет очень жесткая кампания

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Эксперты в очередной раз выражают взволнованность перед грядущими президентскими выборами

Выборы президента в Украине всё ближе, но всё ещё очень трудно сказать, кто же окажется в главном кресле станы. Впереди — очень горячий период и эксперты обещают много сюрпризов и много грязи. В частности, политолог Никита Потураев считает, что эта президентская кампания удивит своей жесткостью. Он считает, что всё будет ещё серьезнее, чем в 2000-2010 годах, когда в поединке не на жизнь, а на смерть сошлись Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. Эксперт считает неоспоримым факт, что в этом году кандидаты вооружатся огромным количеством грязных технологий, информируют Экономические Новости.

С этим мнением согласен и экс-посол Соединенных Штатов в Украине, эксперт Атлантического совета Джон Хербст. Он уверен в том, что кандидаты за пост президента в ближайшее время выльют друг на друга море грязи, будут обмениваться яростными обвинениями. Тем не менее, эксперт убежден в том, что это всё же будут справедливые и честные выборы.

Отметим, ранее о своем намерении заявил известный шоумен Владимир Зеленский. Своим предновогодним заявлением он вызвал среди украинцев большой ажиотаж.