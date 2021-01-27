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ВВС Германии отказываются от устаревших самолетов Airbus A310 MRT (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » ВВС Германии отказываются от устаревших самолетов Airbus A310 MRT (ФОТО)
 
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Германия избавляется от устаревших самолетов

Немецкие ВВС (Luftwaffe) начали процесс вывода из эксплуатации самолетов Airbus A310 (A310 MRTT). Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«10+27 — это первый самолет, который будет демонтирован Deutsche Lufthansa Technik», — говорится в сообщении ВВС в официальном Twitter.

«В ближайшие дни опасные вещества, специальные материалы и жидкости будут утилизированы», — говорится в сообщении

Самолет A310 MRT — это военный самолет для дозаправки топливом в воздухе, способный выполнять многоцелевые миссии. Самолет-заправщик A310 MRTT является модифицированной версией более раннего многоцелевого транспортного самолета Airbus A310 MRT, который был военно-транспортным самолетом для пассажиров, грузов и медицинской эвакуации.

20 января 2020 года первый из пяти оставшихся самолетов, получивший название August Euler, прибыл на аэродром Гамбурга для проведения разборки и утилизации. Остальные четыре будут прибывать в течение года.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 590

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