Синоптики: Украину накроет жара, местами до +36

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В ближайшие дни в нашу страну придет невероятно жаркая погода. Лишь в западных регионах сохранится влажная обстановка.

Уже завтра в Украине столбики термометров местами поднимутся до +36. Об этом передают сотрудники Укргидрометцентра, информируют Экономические Новости.

Однако, по словам синоптиков, в некоторых областях все же возможны дожди. Кратковременные осадки наиболее вероятны на Западе, Житомирской, Одесской и Винницкой областях. В названных регионах также возможны грозы и град.

Средняя ночная температура по Украине 21 июня составит +16…+21. На морском побережье воздух днем прогреется до +29…+34 градусов, местами возможны и +36.

В Киеве завтра осадков не ожидается. 21 июня в столице потеплеет до +31…+33 градусов, ночью столбики покажут приблизительно +20.

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22 июня, по словам синоптиков, существенных изменений не ожидается. Погодная обстановка будет почти такой же, как и 21 июня. Однако осадки в субботу наиболее вероятны лишь в западных областях.

Сотрудники центральной геофизической обсерватории Киева сообщили, что за всю историю метеонаблюдений 21 июня теплее всего было в 1891 году. Тогда воздух в столице прогрелся до +32,8 градусов. Холоднее всего было ночью 1925 года – лишь +7,6 градусов.