Пользователей Сети поразило видео, как львица набросилась на камеру и съела ее
Фотограф Гарри Влахос побывал на сафари в Национальном парке Южная Луангва в Замбии и показал в сети, что видит жертва, которая попала в зубы к голодной львице.
Так, парень установил камеру GoPro, которую атаковала хищница. Об этом сообщает Daily Mail.
Как стало известно, когда львица обнаружила непонятный для нее предмет, она схватила зубами камеру и пошла к своим сородичам, информируют Экономические Новости.
В итоге маленькие львята начали пускать слюни на аппарат и, видимо, думали его съесть. Но позже потеряли интерес и стали заниматься другим.
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В этот момент фотограф ждал, когда львы уйдут с поляны, чтобы забрать камеру. Влахос отметил, что благодаря съемке теперь все знают, что видит жертва, если попадает в зубы к голодной хищнице.
Источник: Обозреватель