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В магазине NOVUS покупатели нашли игрушки с символикой армии РФ, — СМИ

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В одном из супермаркетов сети NOVUS в Киеве продают елочные игрушки с символикой Армии России.

В магазине NOVUS покупатели нашли игрушки с символикой армии РФ, - СМИ

Об этом сообщили возмущенные посетители, которые засняли товар прямо на полках и выложили видео в интернет. На кадрах можно увидеть, что игрушки находятся в открытом доступе на полках с ценниками в одном из отделов магазина, сообщает Интернет-издание «Открытая Украина» со ссылкой на Инсайдер UA.

«Покупатели NOVUS были шокированы таким ассортиментом, поэтому решили зафиксировать это все на телефон. «Как такое можно перепутать?», – возмущаются люди. В комментариях под видео уже пишут призывы бойкотировать сеть и планируют обратиться в правоохранительные органы за разъяснениями, информируют Экономические Новости.

В Novus отреагировали на ситуацию и опубликовали пост в Facebook, где опровергли информацию и предоставили доказательство — видеозапись с камер наблюдения. На кадрах видно, как мужчина подкладывает игрушки на полку, а после снимает видео.

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В Novus заявили, что такие игрушки супермаркет не продает, и сеть стала объектом провокации. Отмечается, что инцидент произошел не в Киеве, а в области — городе Новые Петровцы.

Ранее уже был подобный скандал, связанный с символикой РФ. На киевской Клавдиевской фабрике елочных украшений туристы, которые были там на экскурсии, увидели на массовом производстве новогодние шары с символикой армии страны агрессора.

Экономические новости youtube
Автор: Оксана Ельченко
16.01.2021 13:38:08
Посещений: 2351

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